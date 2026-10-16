Daisy Edgar-Jones sądzi, że ma problemy ze słuchem po "Twisters". "Szalone doświadczenie"

Daisy Edgar-Jones przyznała, że zdjęcia do "Twisters" prawdopodobnie wpłynęły na jej stan zdrowia. Aktorka, która we wspomnianym widowisku zagrała jedną z głównych ról, ujawniła w podcaście Therapuss, że według niej do dziś gorzej słyszy na lewe ucho. Wszystko przez intensywne podmuchy wiatru i odłamki, które podczas pracy na planie uderzały ją z jednej strony.
"To było szalone doświadczenie"
Jak wyjaśniła Edgar-Jones
, praca nad filmem w Oklahomie wiązała się z wyjątkowo wymagającymi warunkami: To był bardzo wietrzny plan. Dość ironiczne było to, że kręciliśmy w Oklahomie i często musieliśmy przerywać zdjęcia z powodu prawdziwej burzy, a potem, kiedy już przechodziła, odtwarzać taką burzę na potrzeby filmu. To było szalone doświadczenie.
"Twisters
" w reżyserii Lee Isaaca Chunga
to samodzielna kontynuacja filmu "Twister" z 1996 roku. Edgar-Jones
wcieliła się w Kate Carter, meteorolożkę i byłą łowczynię tornad, która wraca do Oklahomy, by pracować z nowym zespołem i wykorzystać nowoczesne technologie do badania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na miejscu poznaje Tylera Owensa, granego przez Glena Powella
, twórcę internetowego dokumentującego swoje wyprawy w pogoń za burzami.
Aktorka mówiła wcześniej, że praca przy "Twisters
" rozbudziła w niej zamiłowanie do kaskaderskich wyzwań. W rozmowie z "The Hollywood Reporter" w 2024 roku przyznała, że po raz pierwszy miała okazję zmierzyć się z tak dużą liczbą wymagających scen akcji i szybko nabrała ochoty na więcej. Podkreślała przy tym, że ekipa kaskaderska dbała zarówno o realizm scen, jak i bezpieczeństwo aktorów.
"Twisters" - zwiastun