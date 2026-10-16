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Daisy Edgar-Jones sądzi, że ma problemy ze słuchem po "Twisters". "Szalone doświadczenie"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Daisy+Edgar-Jones+s%C4%85dzi%2C+%C5%BCe+ma+problemy+ze+s%C5%82uchem+po+%22Twisters%22.+%22Szalone+do%C5%9Bwiadczenie%22-169141
Daisy Edgar-Jones sądzi, że ma problemy ze słuchem po &quot;Twisters&quot;. &quot;Szalone doświadczenie&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gerome Defrance
Daisy Edgar-Jones przyznała, że zdjęcia do "Twisters" prawdopodobnie wpłynęły na jej stan zdrowia. Aktorka, która we wspomnianym widowisku zagrała jedną z głównych ról, ujawniła w podcaście Therapuss, że według niej do dziś gorzej słyszy na lewe ucho. Wszystko przez intensywne podmuchy wiatru i odłamki, które podczas pracy na planie uderzały ją z jednej strony.

"To było szalone doświadczenie"




Jak wyjaśniła Edgar-Jones, praca nad filmem w Oklahomie wiązała się z wyjątkowo wymagającymi warunkami: To był bardzo wietrzny plan. Dość ironiczne było to, że kręciliśmy w Oklahomie i często musieliśmy przerywać zdjęcia z powodu prawdziwej burzy, a potem, kiedy już przechodziła, odtwarzać taką burzę na potrzeby filmu. To było szalone doświadczenie. 

"Twisters" w reżyserii Lee Isaaca Chunga to samodzielna kontynuacja filmu "Twister" z 1996 roku. Edgar-Jones wcieliła się w Kate Carter, meteorolożkę i byłą łowczynię tornad, która wraca do Oklahomy, by pracować z nowym zespołem i wykorzystać nowoczesne technologie do badania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na miejscu poznaje Tylera Owensa, granego przez Glena Powella, twórcę internetowego dokumentującego swoje wyprawy w pogoń za burzami.

Aktorka mówiła wcześniej, że praca przy "Twisters" rozbudziła w niej zamiłowanie do kaskaderskich wyzwań. W rozmowie z "The Hollywood Reporter" w 2024 roku przyznała, że po raz pierwszy miała okazję zmierzyć się z tak dużą liczbą wymagających scen akcji i szybko nabrała ochoty na więcej. Podkreślała przy tym, że ekipa kaskaderska dbała zarówno o realizm scen, jak i bezpieczeństwo aktorów.

"Twisters" - zwiastun



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