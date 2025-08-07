Po "Ripleyu" Dakota Fanning zamienia Włochy na Alaskę

Widziana niedawno w serialach "Ripley" i "Para idealna" Dakota Fanning dołącza do obsady nowego filmu Joe Swanberga ("Kumple od kufla"). Zamiast na malowniczą wyspę Nantucket albo do gorących Włoch, aktorka wybierze się na północ USA. Akcja przygotowanego romansu będzie rozgrywać się bowiem na Alasce.
Co wiemy o nowym filmie Joe Swanberga z Dakotą Fanning? Nadchodząca produkcja nie ma jeszcze tytułu
. Szczegóły dotyczące fabuły również są jeszcze nieznane. Wiemy jedynie, że akcja filmu będzie rozgrywała się w kilku miejscach mroźnego stanu.
Do obsady filmu dołączyły też kolejne rozpoznawalne nazwiska. W projekcie wystąpi Cory Michael Smith
, którego oglądaliśmy niedawno obok Steve’a Carella
w "Mountainhead
". Dla Jake’a Johnsona
będzie to już czwarta współpraca ze Swanbergiem
. Aktor znany z seriali "Jess i chłopaki
" czy "Minx
" pojawił się też w "Kumplach od kufla
", "Nie igraj z ogniem
" i "Grze o wszystko
".
Getty Images © Jamie McCarthy Swanberg Getty Images © Gary Gershoff
jest legendarną postacią współczesnego amerykańskiego kina niezależnego. Od stworzonych na początku wieku filmów stał się prominentną figurą ruchu znanego jako mumblecore. Na koncie ma takie produkcje jak "Całowanie w usta
", "LOL
" "Hannah wchodzi po schodach
", "Noce i weekendy
", "Alexander the Last
" – gwiazdą części z nich była poczatkująca aktorka Greta Gerwig
, dziś reżyserka "Lady Bird
" i "Barbie
". Swanberg
również osiągnął pewien sukces w Hollywood – jego współpraca z Netfliksem zaowocowała stworzeniem seriali "Love
" i "Easy
", a także filmu "Gra o wszystko
".
Ostatnie role Dakoty Fanning Dakota Fanning
zadebiutowała przed kamerą w bardzo młodym wieku. Jeszcze jako dziecko wystąpiła w dramacie "Sam"
, komedii "Dziewczyny z wyższych sfer"
oraz thrillerach "24 godziny"
, "Człowiek w ogniu"
i "Siła strachu"
. Była też gwiazdą "Pajęczyny Charlotty"
.
W ostatnich latach pojawiała się głównie w serialach: "Alienista
", "Pierwsza dama
", "Ripley
" czy "Para idealna
". Dwa ostatnie powstały dla Netfliksa. Ma za sobą też występy w produkcjach gatunkowych: thrillerze "Bez litości 3. Ostatni rozdział
" i horrorze "The Watchers
".
Zwiastun filmu "The Watchers"