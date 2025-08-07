Newsy Filmy Po "Ripleyu" Dakota Fanning zamienia Włochy na Alaskę
Filmy

Po "Ripleyu" Dakota Fanning zamienia Włochy na Alaskę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dakota+Johnson%2C+Jake+Johnson+i+Cory+Michael+Smith+w+filmie+Joe+Swanberga-162363
Po &quot;Ripleyu&quot; Dakota Fanning zamienia Włochy na Alaskę
źródło: Getty Images
autor: Pascal Le Segretain
Widziana niedawno w serialach "Ripley" i "Para idealna" Dakota Fanning dołącza do obsady nowego filmu Joe Swanberga ("Kumple od kufla"). Zamiast na malowniczą wyspę Nantucket albo do gorących Włoch, aktorka wybierze się na północ USA. Akcja przygotowanego romansu będzie rozgrywać się bowiem na Alasce.

Co wiemy o nowym filmie Joe Swanberga z Dakotą Fanning?



Nadchodząca produkcja nie ma jeszcze tytułu. Szczegóły dotyczące fabuły również są jeszcze nieznane. Wiemy jedynie, że akcja filmu będzie rozgrywała się w kilku miejscach mroźnego stanu.

Do obsady filmu dołączyły też kolejne rozpoznawalne nazwiska. W projekcie wystąpi Cory Michael Smith, którego oglądaliśmy niedawno obok Steve’a Carella w "Mountainhead". Dla Jake’a Johnsona będzie to już czwarta współpraca ze Swanbergiem. Aktor znany z seriali "Jess i chłopaki" czy "Minx" pojawił się też w "Kumplach od kufla", "Nie igraj z ogniem" i "Grze o wszystko".

GettyImages-2216579870.jpg Getty Images © Jamie McCarthy

GettyImages-484785192.jpg Getty Images © Gary Gershoff

Swanberg jest legendarną postacią współczesnego amerykańskiego kina niezależnego. Od stworzonych na początku wieku filmów stał się prominentną figurą ruchu znanego jako mumblecore. Na koncie ma takie produkcje jak "Całowanie w usta", "LOL" "Hannah wchodzi po schodach", "Noce i weekendy", "Alexander the Last" – gwiazdą części z nich była poczatkująca aktorka Greta Gerwig, dziś reżyserka "Lady Bird" i "Barbie". Swanberg również osiągnął pewien sukces w Hollywood – jego współpraca z Netfliksem zaowocowała stworzeniem seriali "Love" i "Easy", a także filmu "Gra o wszystko".

Ostatnie role Dakoty Fanning



Dakota Fanning zadebiutowała przed kamerą w bardzo młodym wieku. Jeszcze jako dziecko wystąpiła w dramacie "Sam", komedii "Dziewczyny z wyższych sfer" oraz thrillerach "24 godziny", "Człowiek w ogniu" i "Siła strachu". Była też gwiazdą "Pajęczyny Charlotty"

W ostatnich latach pojawiała się głównie w serialach: "Alienista", "Pierwsza dama", "Ripley" czy "Para idealna". Dwa ostatnie powstały dla Netfliksa. Ma za sobą też występy w produkcjach gatunkowych: thrillerze "Bez litości 3. Ostatni rozdział" i horrorze "The Watchers".

Zwiastun filmu "The Watchers"


Powiązane artykuły Joe Swanberg

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Był Supermanem. Teraz będzie naprawdę polować na nielegalnych imigrantów

1 komentarz
Filmy

Aubrey Plaza skandalistką "Hollywoodzką Madam" w biografii

Filmy

Stylowe gwiazdy na planie "Diabeł ubiera się u Prady 2". Mnóstwo zdjęć!

2 komentarze

Zmarł Tomasz Jarosz, z jego głosem wychowywały się całe pokolenia

10 komentarzy
Inne Gry

Koszmar fanów "League of Legends". Zobaczyli wideo zrobione przez AI

5 komentarzy
Filmy

Superbohaterowie w cieniu dinozaurów: Lipiec w polskich kinach

16 komentarzy
Filmy

Jason Isaacs poświęci się jako duchowny w "Eleven Days"