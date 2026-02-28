Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley jako kazirodcze siostry

Nadchodząca adaptacja bestsellerowej powieści Audrey Niffenegger "Three Incestuous Sisters" przyciąga największe gwiazdy. W rolach głównych zobaczymy Dakotę Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley i Josha O’Connora. Za kamerą stanie włoska reżyserka Alice Rohrwacher, która współtworzyła scenariusz razem z pisarką Ottessą Moshfegh.
"Three Incestuous Sisters" – fabuła
"The Three Incestuous Sisters" (Trzy kazirodcze siostry) to powieść graficzna czy też "powieści w obrazkach", jak nazywa ją sama Niffenegger. Opowiada o trzech niezwykłych siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza.
Jak mówią źródła, historia będzie luźno oparta na książce, a szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy.
Gwiazdy w "Three Incestuous Sisters". Gdzie ich ostatnio widzieliśmy?
Aktorską czwórkę ostatnio często widujemy na ekranie: Johnson
jest świeżo po romantycznym dramacie "Materialiści
" z Chrisem Evansem
i Pedro Pascalem
oraz komedii "Skomplikowani
". Ronan
dostała świetne recenzje za "The Outrun
" i właśnie kręci film o Beatlesach w reżyserii Sama Mendesa
, w którym wcieli się w Lindę McCartney. Buckley świeciła w nominowanym do Oscara "Hamnecie
", za rolę w którym zdobyła też Złoty Glob, a wkrótce zobaczymy ją w filmie "Panna młoda!
" u boku Christiana Bale’a
. O’Connor
niedawno wystąpił w najnowszej części "Na noże
", a obecnie gra u Stevena Spielberga w "Dniu objawienia
" z Emily Blunt
. Rohrwacher
sama też jest w świetnej formie – jej ostatni film "La Chimera
" z O’Connorem
był pokazywany w Cannes i został uznany za jeden z pięciu najlepszych filmów międzynarodowych 2023 roku. Reżyserka właśnie zdobyła prestiżową nagrodę European Film Academy Achievement in World Cinema.
Zdjęcia do "Three Incestuous Sisters"
ruszają już w kwietniu.