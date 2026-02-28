Newsy Filmy Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley jako kazirodcze siostry
Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley jako kazirodcze siostry

Nadchodząca adaptacja bestsellerowej powieści Audrey Niffenegger "Three Incestuous Sisters" przyciąga największe gwiazdy. W rolach głównych zobaczymy Dakotę Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley i Josha O’Connora. Za kamerą stanie włoska reżyserka Alice Rohrwacher, która współtworzyła scenariusz razem z pisarką Ottessą Moshfegh

"Three Incestuous Sisters" – fabuła



"The Three Incestuous Sisters" (Trzy kazirodcze siostry) to powieść graficzna czy też "powieści w obrazkach", jak nazywa ją sama Niffenegger. Opowiada o trzech niezwykłych siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. 

Jak mówią źródła, historia będzie luźno oparta na książce, a szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy.


Gwiazdy w "Three Incestuous Sisters". Gdzie ich ostatnio widzieliśmy?



Aktorską czwórkę ostatnio często widujemy na ekranie: Johnson jest świeżo po romantycznym dramacie "Materialiści" z Chrisem Evansem i Pedro Pascalem oraz komedii "Skomplikowani". Ronan dostała świetne recenzje za "The Outrun" i właśnie kręci film o Beatlesach w reżyserii Sama Mendesa, w którym wcieli się w Lindę McCartney. Buckley świeciła w nominowanym do Oscara "Hamnecie", za rolę w którym zdobyła też Złoty Glob, a wkrótce zobaczymy ją w filmie "Panna młoda!" u boku Christiana Bale’a. O’Connor niedawno wystąpił w najnowszej części "Na noże", a obecnie gra u Stevena Spielberga w "Dniu objawienia" z Emily Blunt.

Rohrwacher sama też jest w świetnej formie – jej ostatni film "La Chimera" z O’Connorem był pokazywany w Cannes i został uznany za jeden z pięciu najlepszych filmów międzynarodowych 2023 roku. Reżyserka właśnie zdobyła prestiżową nagrodę European Film Academy Achievement in World Cinema.

Zdjęcia do "Three Incestuous Sisters" ruszają już w kwietniu.

"La Chimera" –  zobacz zwiastun







