Dakota Johnson i Saoirse Ronan w niemym czarno-białym filmie Alice Rohrwacher

Ruszyły zdjęcia do nowego filmu Alice Rohrwacher ("La chimera", "Szczęśliwy Lazzaro"). Gwiazdami "Three Incestuous Sisters" są Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor, Mick Jagger i Isabella Rossellini. Co ciekawe, właśnie potwierdzono, że będzie to... czarno-biały film niemy.

Tak o wyborze formy swojego nowego filmu opowiedziała sama reżyserka: To nic pretensjonalnego. Płynie to z mojego głębokiego przekonania o komunikacyjnej sile kina niemego. Jest oną formą eksperymentu, która powinna istnieć równolegle do kina dźwiękowego. Kino nieme wymaga skupionej uwagi. Nie możesz robić nic innego, musisz oglądać. Wymusza totalne skupienie na obrazie.
   
"The Three Incestuous Sisters" to ekranizacja "powieści w obrazkach" autorstwa Audrey Niffenegger. Opowiada ona o trzech niezwykłych siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Film ma być luźno oparty na fabule książki.
      
Tymczasem Rohrwacher ma już w przygotowaniu kolejny projekt, zdjęcia do którego mają ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie to ekranizacja powieści Itala Calvina "Baron drzewołaz", rozgrywającej się w XVIII wieku historii chłopca, który buntuje się przeciwko rodzinie, wchodzi na drzewo i postanawia nie zejść do końca życia.

