Dakota Johnson jako Marilyn Monroe. Pierwsze zdjęcia z filmu Maggie Gyllenhaal

Powstaje kolejny film poświęcony Marilyn Monroe. W tytułową bohaterkę w krótkometrażowej produkcji Maggie Gyllenhaal "Flesh Impact" wciela się Dakota Johnson. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z 17-minutowego filmu inspirowanego życiem hollywoodzkiej ikony.
Po tym, jak Maggie Gyllenhaal
zagłębiła się w życie i karierę Marilyn Monroe
, zaczęła zadawać sobie pytanie, co aktorka mogłaby jeszcze osiągnąć, gdyby żyła dłużej. To właśnie ta refleksja stała się punktem wyjścia dla "Flesh Impact" – 17-minutowego filmu opowiadającego o życiu Monroe, jej dziedzictwie i niewykorzystanym potencjale. Magazyn Vanity Fair opublikował właśnie pierwsze zdjęcia Dakoty Johnson
oraz Ellen BurstynEllen Burstyn
w roli legendarnej gwiazdy kina.
W filmie zobaczymy dwie wersje Marilyn Monroe
. Młodszą bohaterkę gra Dakota Johnson
, a w starszą wciela się Ellen Burstyn
. Sama Gyllenhaal przyznaje, że "Flesh Impact" to połączenie Marilyn i jej fantazji na temat życia gwiazdy.
Tytuł "Flesh Impact" nawiązuje do określenia, którym Billy Wilder
opisywał ekranową obecność Marilyn Monroe
. Reżyser uważał, że aktorka sprawiała wrażenie tak realnej, jakby widzowie mogli niemal dotknąć jej przez ekran.
Premiera krótkometrażowego "Flesh Impact" odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Pokaz zbiegnie się z uhonorowaniem Ellen Burstyn
nagrodą za całokształt twórczości, a Maggie Gyllenhaal
będzie w tym roku przewodniczyć jury przyznającemu Złotego Lwa. Gyllenhaal
zadebiutowała za kamerą filmem "Córka
", w którym także oglądaliśmy Dakotę Johnson
. U jej boku zagrała Olivia Colman
. W tym roku w kinach zadebiutowała jej "Panna Młoda
" – wariacja na temat opowieści o narzeczonej potwora Frankensteina z Jessie Buckley
i Christianem Bale'em
w rolach głównych.