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Dakota Johnson jako Marilyn Monroe. Pierwsze zdjęcia z filmu Maggie Gyllenhaal

World of Reel / autor: /
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Dakota Johnson jako Marilyn Monroe. Pierwsze zdjęcia z filmu Maggie Gyllenhaal
Powstaje kolejny film poświęcony Marilyn Monroe. W tytułową bohaterkę w krótkometrażowej produkcji Maggie Gyllenhaal "Flesh Impact" wciela się Dakota Johnson. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z 17-minutowego filmu inspirowanego życiem hollywoodzkiej ikony.

Dakota Johnson w krótkometrażowym filmie "Flesh Impact" jako Marilyn Monroe



Po tym, jak Maggie Gyllenhaal zagłębiła się w życie i karierę Marilyn Monroe, zaczęła zadawać sobie pytanie, co aktorka mogłaby jeszcze osiągnąć, gdyby żyła dłużej. To właśnie ta refleksja stała się punktem wyjścia dla "Flesh Impact" – 17-minutowego filmu opowiadającego o życiu Monroe, jej dziedzictwie i niewykorzystanym potencjale. Magazyn Vanity Fair opublikował właśnie pierwsze zdjęcia Dakoty Johnson oraz Ellen BurstynEllen Burstyn w roli legendarnej gwiazdy kina.


W filmie zobaczymy dwie wersje Marilyn Monroe. Młodszą bohaterkę gra Dakota Johnson, a w starszą wciela się Ellen Burstyn. Sama Gyllenhaal przyznaje, że "Flesh Impact" to połączenie Marilyn i jej fantazji na temat życia gwiazdy.

Tytuł "Flesh Impact" nawiązuje do określenia, którym Billy Wilder opisywał ekranową obecność Marilyn Monroe. Reżyser uważał, że aktorka sprawiała wrażenie tak realnej, jakby widzowie mogli niemal dotknąć jej przez ekran.

Premiera krótkometrażowego "Flesh Impact" odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Pokaz zbiegnie się z uhonorowaniem Ellen Burstyn nagrodą za całokształt twórczości, a Maggie Gyllenhaal będzie w tym roku przewodniczyć jury przyznającemu Złotego Lwa.

Maggie Gyllenhaal – reżyserskie projekty


Gyllenhaal zadebiutowała za kamerą filmem "Córka", w którym także oglądaliśmy Dakotę Johnson. U jej boku zagrała Olivia Colman. W tym roku w kinach zadebiutowała jej "Panna Młoda" – wariacja na temat opowieści o narzeczonej potwora Frankensteina z Jessie Buckley i Christianem Bale'em w rolach głównych. 

"Panna Młoda!" – zobacz zwiastun







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