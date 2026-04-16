Dakota Johnson kontra Anne Hathaway. Tak zapowiada się ekranizacja bestsellera

Dakota Johnson, Anne Hathaway i Josh Hartnett to gwiazdy "Verity", ekranizacji bestsellera autorstwa Colleen Hoover. Podczas trwającego w Las Vegas CinemaConu pokazano pierwszy zwiastun tej produkcji. Poniżej zdradzamy szczegóły tej prezentacji.
      

"Verity" opowiada o z trudem wiążącej koniec z końcem pisarce Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), która zostaje zatrudniona przez Jeremy'ego Crawforda (Josh Hartnett) do dokończenia książek z serii pisanej dotychczas przez jego żonę, Verity Crawford (Anne Hathaway), po tym, jak spotyka ją tajemniczy wypadek. Lowen szybko odkrywa, że niedokończony manuskrypt zawiera sekrety z przeszłości ich rodziny.

Zwiastun rozpoczyna się od występu Verity w podcaście "Call Her Maddy". Chwile potem widzimy, jak Lowen przybywa do imponującej posiadłości pisarki i zagląda do jej szafy. Potem spotyka Verity unieruchomioną na wózku.

"Czy ona może mówić? Czy w ogóle wie, co się dzieje?", pyta Lowen Jeremy'ego. Potem przeczesuje notatki pisarki, które opisują początki jej znajomości z mężem. Kiedy bohaterka zauważa przez okno poruszającą się normalnie Verity, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak.
             
"Wydaje mi się, że tracę zmysły", mówi Lowen. W kolejnej scenie kobiety siedzą naprzeciwko siebie i nagle Verity dotyka twarzy Lowen i całuje ją z uśmiechem. "Masz swoje doskonałe życie, wszystko, czego każdy mógłby pragnąć", mówi Lowen w finale zwiastuna. "I zabiorę ci to wszystko".

Reżyseruje Michael Showalter, który pracował już z Hathaway przy okazji "Na samą myśl o tobie". W obsadzie są również Ismael Cruz Cordóva i Brady Wagner. Premierę zaplanowano na 2 października.

Na podstawie uznanej powieści o współczesnej miłości o tym samym tytule, "Na samą myśl o Tobie" opowiada o Solène (Anne Hathaway), 40-letniej samotnej mamie, która wdaje się w zaskakujący romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), głównym wokalistą August Moon – najpopularniejszego boysbandu na świecie.

Powiązane artykuły Dakota Johnson

Najnowsze Newsy

Filmy

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

3 komentarze
Inne Filmy

"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

1 komentarz
Seriale

"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

1 komentarz
Filmy

Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

1 komentarz
Filmy

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

1 komentarz
Filmy

"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood

Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie