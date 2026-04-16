Dakota Johnson kontra Anne Hathaway. Tak zapowiada się ekranizacja bestsellera

Dakota Johnson, Anne Hathaway i Josh Hartnett to gwiazdy "Verity", ekranizacji bestsellera autorstwa Colleen Hoover. Podczas trwającego w Las Vegas CinemaConu pokazano pierwszy zwiastun tej produkcji. Poniżej zdradzamy szczegóły tej prezentacji.
Co wiemy o "Verity"?
"Verity" opowiada o z trudem wiążącej koniec z końcem pisarce Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), która zostaje zatrudniona przez Jeremy'ego Crawforda (Josh Hartnett) do dokończenia książek z serii pisanej dotychczas przez jego żonę, Verity Crawford (Anne Hathaway), po tym, jak spotyka ją tajemniczy wypadek. Lowen szybko odkrywa, że niedokończony manuskrypt zawiera sekrety z przeszłości ich rodziny. Getty Images © Michael Loccisano
Zwiastun rozpoczyna się od występu Verity w podcaście "Call Her Maddy". Chwile potem widzimy, jak Lowen przybywa do imponującej posiadłości pisarki i zagląda do jej szafy. Potem spotyka Verity unieruchomioną na wózku.
"Czy ona może mówić? Czy w ogóle wie, co się dzieje?", pyta Lowen Jeremy'ego. Potem przeczesuje notatki pisarki, które opisują początki jej znajomości z mężem. Kiedy bohaterka zauważa przez okno poruszającą się normalnie Verity, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak.
"Wydaje mi się, że tracę zmysły", mówi Lowen. W kolejnej scenie kobiety siedzą naprzeciwko siebie i nagle Verity dotyka twarzy Lowen i całuje ją z uśmiechem. "Masz swoje doskonałe życie, wszystko, czego każdy mógłby pragnąć", mówi Lowen w finale zwiastuna. "I zabiorę ci to wszystko".
Reżyseruje Michael Showalter
, który pracował już z Hathaway
przy okazji "Na samą myśl o tobie
". W obsadzie są również Ismael Cruz Cordóva
i Brady Wagner
. Premierę zaplanowano na 2 października.
