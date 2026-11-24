Dakota Johnson ma wyraźną słabość do historii o skomplikowanych związkach. Aktorka właśnie znalazła kolejny taki projekt. Gwiazda "Materialistów" zagra główną rolę i zajmie się produkcją komediodramatu "Tell Me Everything". Film przygotowuje wytwórnia Lionsgate.
"Tell Me Everything" – film o współczesnych związkachJohnson
wcieli się w prawniczkę specjalizującą się w rozwodach. Sama dawno przestała wierzyć w miłość. Los stawia na jej drodze terapeutkę par, która zawodowo pomaga innym ratować związki, choć sama ma poważne problemy w swoim małżeństwie. Ich spotkanie szybko komplikuje sytuację. Nawiązana między nimi relacja sprawia, że obie zaczynają podważać własne przekonania dotyczące miłości, małżeństwa, zaangażowania i współczesnych związków.
Dakota Johnson i Pedro Pascal w "Materialistach"
Scenariusz napisała Gaelyn Golde
, znana m.in. z nadchodzącego filmu Netfliksa "Saturn Return
" oraz serialu Hulu "Chad Powers
". Johnson
nie tylko wystąpi przed kamerą, ale też film wyprodukuje.
Ostatnio Dakotę Johnson
można było oglądać w thrillerze "Verity. Coraz większy mrok
", ekranizacji powieści Colleen Hoover
, w którym zagrała u boku Anne Hathaway
i Josha Hartnetta
. Wcześniej pojawiła się w komedii "Skomplikowani
", którą również wyprodukowała, oraz w "Materialistach
" Céline Song
z Pedro Pascalem
i Chrisem Evansem
. Niedługo zobaczymy ją natomiast w "Three Incestuous Sisters
" Alice Rohrwacher
, które Johnson także produkuje. Film jest obecnie w produkcji i ma trafić na ekrany w 2027 roku.