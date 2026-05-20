Newsy Filmy Nostalgia kontra zmiany. Lindelof opowiedział, jaki miał pomysł na film o Rey
Filmy

Nostalgia kontra zmiany. Lindelof opowiedział, jaki miał pomysł na film o Rey

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Damon+Lindelof+o+kulisach+zwolnienia+z+%22Gwiezdnych+wojen%22+i+pomy%C5%9Ble+na+film+o+Rey-166700
Nostalgia kontra zmiany. Lindelof opowiedział, jaki miał pomysł na film o Rey
Damon Lindelof, współtwórca "Zagubionych" i "Watchmen", opowiedział w podkaście House of R o kulisach swojego rozstania z Lucasfilmem i uniwersum "Gwiezdnych wojen". Scenariusz, który rozwijał wraz z Justinem Britt-Gibsonem, miał opowiadać o dalszych losach Rey po wydarzeniach z widowiska "Skywalker. Odrodzenie".

Lindelof o swoim pomyśle na "Star Wars"



GettyImages-1251804246.jpg Getty Images © Peacock


Lindelof stwierdził: Zostałem wyrzucony ze "Star Wars". Zapytali mnie: "Jak według ciebie powinien wyglądać nowy film?". Przedstawiłem swoją wizję, a oni powiedzieli: "Świetnie, jesteś zatrudniony". Dwa lata później mnie zwolnili.

Zamiast standardowej opowieści o odbudowie Zakonu Jedi, scenariusz Lindelofa miał przenieść na ekran konflikt, który od lat dzieli widzów: starcie tradycji z nowym otwarciem. Chcieliśmy przenieść tę dyskusję bezpośrednio do filmu. Pokazać siłę nostalgii i siłę redefinicji, które ze sobą walczą. 

Głównym motywem filmu miało być pytanie, czy uniwersum jest w stanie zbudować nową tożsamość bez nieustannego wracania do ikonografii i bohaterów oryginalnej trylogii. Lindelof przyznał jednak, że koncepcja ta okazała się niezwykle trudna do rozpisania. Proces twórczy szedł powoli, a problemem było idealne wpasowanie historii w kanon, określenie jej powiązań z Epizodem IX oraz decyzja, czy film ma zapoczątkować zupełnie nową trylogię.

Lindelof zauważył, że w momencie premiery "Przebudzenia Mocy" studio miało jasny plan – przyszłością sagi mieli być Rey, Finn i Poe, obok których tymczasowo pojawili się starsi bohaterowie. Po zakończeniu trylogii ten środek ciężkości całkowicie się jednak rozmył przez brak filmów kinowych i rozwój uniwersum na Disney+. Scenarzysta zastanawia się, czy to Mandalorianin i Grogu są teraz głównymi bohaterami uniwersum. 

Lindelof i Britt-Gibson opuścili projekt w 2023 roku. Po nich scenariusz filmu o Rey próbował napisać Steven Knight (który również odszedł z projektu), a losy samej produkcji z Daisy Ridley w roli głównej wciąż pozostają niejasne.

"Skywalker. Odrodzenie" - zwiastun



Powiązane artykuły Damon Lindelof

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

Seriale

"Chirurdzy" przenoszą się do Teksasu

Filmy

"Władcy Wszechświata" to dobra rozrywka? Są pierwsze reakcje

4 komentarze
Seriale Filmy

Stało się! "Ricky i Morty" dostaje film pełnometrażowy

1 komentarz
Seriale

Czy Jon Snow ma jeszcze szansę na własny serial? Kit Harington komentuje

8 komentarzy
VOD Seriale

"The Boys" z rekordową widownią. Mimo mieszanej reakcji fanów

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Startuje 12 (15) Kozzi Film Festiwal. 22-30 maja. Zielona Góra