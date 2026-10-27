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"Sacrament": Gwiazda "F1" w nowym thrillerze Apple

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Damson+Idris%2C+gwiazda+filmu+%22F1%22+wyst%C4%85pi+w+nowym+thrillerze+od+Apple-169339
&quot;Sacrament&quot;: Gwiazda &quot;F1&quot; w nowym thrillerze Apple
źródło: materialy promocyjne
Po sukcesie filmu "F1" wielu widzów zastanawiało się, jaka przyszłość czeka Damsona Idrisa. Młody aktor w wyścigowej produkcji wcielił się w ambitnego kierowcę, dla którego bohater Brada Pitta staje się z czasem mentorem. Dziś portal Deadline donosi o powstawaniu filmu, w którym Idris będzie mógł oprzeć się wyłącznie na własnych nogach. W thrillerze "Sacrament" zagra główną rolę byłego policjanta poszukującego uciekającego złodzieja.

"Sacrament" – co wiemy o filmie?



Reżyserem projektu został Jonathan Levine – autor w przeszłości blisko związany z kinem komediowym ("Cicha noc", "Niedobrani"), który w toku kariery chętnie eksperymentował z różnymi konwencjami kina. "Sacrament" oprze na scenariuszu napisanym przez Enzo Miletiego i Scotta Wilsona, którzy wspólnie pracowali już wcześniej przy serialach "Fargo" oraz "Snowfall". 

GettyImages-2298801874.jpg Getty Images © John Nacion


Według dziennikarzy Deadline "Sacrament" opowie historię dwóch byłych policjantów z Chicago (jednym z nich ma zostać Damson Idris), którzy po oddaniu odznak pracują obecnie nad prywatnymi zleceniami. Jedno z nich dotyczy złodzieja, który ucieka przed nimi do odciętego od świata tajemniczego miasteczka – tytułowego Sacrament w stanie Utah. Gdy dotrą na miejsce, zobaczą fortyfikacje i przeważającą siłę wroga, które zmuszą byłych policjantów do współpracy na nieznanym im wcześniej poziomie. Stawka jest w końcu najwyższa z możliwych: życie i śmierć. 

Współpraca Levine'a i Idrisa stanowi nieoczywiste połączenie dwóch rosnących na znaczeniu nazwisk w branży. Po sukcesie "F1" młody aktor ma przed sobą rolę w filmie "Miles & Juliette", gdzie wcieli się w legendarnego trębacza, Milesa Davisa, a także serial Netfliksa "The Lords’ Day". Levine z kolei szykuje się do premiery chwalonego zakulisowo dramatu sportowego "Mr. Irrelevant". W planach ma także reżyserię kontynuacji "Szybkiego jak błyskawica", w którym zagrają Tom Cruise i Anne Hathaway.

"F1" – zobacz zwiastun filmu


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