"Sacrament": Gwiazda "F1" w nowym thrillerze Apple

Po sukcesie filmu "F1" wielu widzów zastanawiało się, jaka przyszłość czeka Damsona Idrisa. Młody aktor w wyścigowej produkcji wcielił się w ambitnego kierowcę, dla którego bohater Brada Pitta staje się z czasem mentorem. Dziś portal Deadline donosi o powstawaniu filmu, w którym Idris będzie mógł oprzeć się wyłącznie na własnych nogach. W thrillerze "Sacrament" zagra główną rolę byłego policjanta poszukującego uciekającego złodzieja.
"Sacrament" – co wiemy o filmie?
Reżyserem projektu został Jonathan Levine
– autor w przeszłości blisko związany z kinem komediowym ("Cicha noc
", "Niedobrani
"), który w toku kariery chętnie eksperymentował z różnymi konwencjami kina. "Sacrament"
oprze na scenariuszu napisanym przez Enzo Miletiego
i Scotta Wilsona
, którzy wspólnie pracowali już wcześniej przy serialach "Fargo
" oraz "Snowfall
".
Getty Images © John Nacion
Według dziennikarzy Deadline "Sacrament"
opowie historię dwóch byłych policjantów z Chicago (jednym z nich ma zostać Damson Idris
), którzy po oddaniu odznak pracują obecnie nad prywatnymi zleceniami. Jedno z nich dotyczy złodzieja, który ucieka przed nimi do odciętego od świata tajemniczego miasteczka – tytułowego Sacrament w stanie Utah. Gdy dotrą na miejsce, zobaczą fortyfikacje i przeważającą siłę wroga, które zmuszą byłych policjantów do współpracy na nieznanym im wcześniej poziomie. Stawka jest w końcu najwyższa z możliwych: życie i śmierć.
Współpraca Levine'a
i Idrisa
stanowi nieoczywiste połączenie dwóch rosnących na znaczeniu nazwisk w branży. Po sukcesie "F1
" młody aktor ma przed sobą rolę w filmie "Miles & Juliette
", gdzie wcieli się w legendarnego trębacza, Milesa Davisa
, a także serial Netfliksa "The Lords’ Day". Levine
z kolei szykuje się do premiery chwalonego zakulisowo dramatu sportowego "Mr. Irrelevant
". W planach ma także reżyserię kontynuacji "Szybkiego jak błyskawica
", w którym zagrają Tom Cruise
i Anne Hathaway
.
"F1" – zobacz zwiastun filmu