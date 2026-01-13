Damson Idris zostanie Czarną Panterą? Aktor odpowiada

Nie cichną plotki, jakoby Damson Idris miał wcielić się w nową Czarną Panterą. Aktor został ostatnio zapytany na czerwonym dywanie podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów, czy rzeczywiście przejmie rolę T’Challi w MCU. Gwiazdor "F1" niczego nie potwierdził, ale… Jestem wdzięczny fanom. To plotki, ale uwielbiam ten film. Uwielbiam ten świat
– powiedział, uśmiechając się dyplomatycznie.
Spekulacje wróciły ze zdwojoną siłą po zeszłorocznym wydarzeniu Vogue World: Hollywood, kiedy Angela Bassett
i Danai Gurira
pojawiły się na wybiegu w hołdzie dla swoich bohaterek z "Czarnej Pantery
". Idris
został wtedy sfotografowany, idąc za rękę z Bassett, co internet natychmiast odczytał jako znak.
Wcześniej krążyły plotki, że Marvel szuka aktora, który przejmie pałeczkę po zmarłym Chadwicku Bosemanie
. Wśród nazwisk pojawiał się właśnie Idris, choć sam aktor podchodził do tego z humorem. W mediach społecznościowych żartował, że "odrzucił też rolę 007, dużą rolę w filmie z Danielem Day-Lewisem oraz biografię Eddiego Murphy’ego". Nie wszyscy złapali sarkazm.
Tymczasem podczas wizyty w programie Today sprawa zrobiła się ciekawsza. W ramach zabawy Idris mógł odpowiadać tylko "tak" lub "nie". Krążą w uniwersum spekulacje, że możesz zostać obsadzony jako kolejny Black Panther
– powiedział prowadzący Craig Melvin. Czy były na ten temat jakieś rozmowy? Tak czy nie?
Aktor westchnął i rzucił: "Tak–nie!".
Na doprecyzowanie już się nie skusił, ale gdy zapytano go wprost, czy zgodziłby się zagrać Czarną Panterę, gdyby dostał propozycję, odpowiedział bez wahania: tak.
Co ważne, coraz więcej wskazuje na to, że Marvel nie planuje klasycznego recastu T’Challi. Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wprowadzenie na pierwszy plan jego syna – Toussainta (znanego też jako książę T’Challa), którego poznaliśmy w finale "Wakanda Forever
".
Co dalej z T’Challą w MCU?
Nowy T’Challa ma zadebiutować w jednym z nadchodzących filmów o Avengersach, a później odegrać większą rolę w "Czarnej Panterze 3". Najpierw jednak czekają nas "Avengers: Doomsday
" i "Avengers: Secret Wars"
. Oba filmy zaliczyły opóźnienia – "Doomsday" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, a "Secret Wars" dopiero 17 grudnia 2027.