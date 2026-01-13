Newsy Filmy Damson Idris zostanie Czarną Panterą? Aktor odpowiada
Nie cichną plotki, jakoby Damson Idris miał wcielić się w nową Czarną Panterą. Aktor został ostatnio zapytany na czerwonym dywanie podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów, czy rzeczywiście przejmie rolę T’Challi w MCU. Gwiazdor "F1" niczego nie potwierdził, ale… 

Damson Idris: Uwielbiam ten świat



Jestem wdzięczny fanom. To plotki, ale uwielbiam ten film. Uwielbiam ten świat – powiedział, uśmiechając się dyplomatycznie.  


Spekulacje wróciły ze zdwojoną siłą po zeszłorocznym wydarzeniu Vogue World: Hollywood, kiedy Angela Bassett i Danai Gurira pojawiły się na wybiegu w hołdzie dla swoich bohaterek z "Czarnej Pantery". Idris został wtedy sfotografowany, idąc za rękę z Bassett, co internet natychmiast odczytał jako znak.

Wcześniej krążyły plotki, że Marvel szuka aktora, który przejmie pałeczkę po zmarłym Chadwicku Bosemanie. Wśród nazwisk pojawiał się właśnie Idris, choć sam aktor podchodził do tego z humorem. W mediach społecznościowych żartował, że "odrzucił też rolę 007, dużą rolę w filmie z Danielem Day-Lewisem oraz biografię Eddiego Murphy’ego". Nie wszyscy złapali sarkazm.

Tymczasem podczas wizyty w programie Today sprawa zrobiła się ciekawsza. W ramach zabawy Idris mógł odpowiadać tylko "tak" lub "nie".

Krążą w uniwersum spekulacje, że możesz zostać obsadzony jako kolejny Black Panther – powiedział prowadzący Craig Melvin. Czy były na ten temat jakieś rozmowy? Tak czy nie?

Aktor westchnął i rzucił: "Tak–nie!".

Na doprecyzowanie już się nie skusił, ale gdy zapytano go wprost, czy zgodziłby się zagrać Czarną Panterę, gdyby dostał propozycję, odpowiedział bez wahania: tak.

Co ważne, coraz więcej wskazuje na to, że Marvel nie planuje klasycznego recastu T’Challi. Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wprowadzenie na pierwszy plan jego syna – Toussainta (znanego też jako książę T’Challa), którego poznaliśmy w finale "Wakanda Forever".

Co dalej z T’Challą w MCU?



Nowy T’Challa ma zadebiutować w jednym z nadchodzących filmów o Avengersach, a później odegrać większą rolę w "Czarnej Panterze 3". Najpierw jednak czekają nas "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Oba filmy zaliczyły opóźnienia – "Doomsday" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, a "Secret Wars" dopiero 17 grudnia 2027.

"Avengers: Doomsday" – zobacz zwiastun





