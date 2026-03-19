Netflix reaguje na żart z Oscarów: "Nie każemy powtarzać fabuły"

Podczas tegorocznej oscarowej gali prowadzący Conan O’Brien i aktor Sterling K. Brown zaprezentowali skecz oparty na branżowej plotce, że platformy streamingowe (ze wskazaniem na Netfliksa) wymagają od twórców częstego przypominania widzom fabuły - tak, by ci mniej skupieni nie pogubili się w historii.
Przedstawiciele Netfliksa zabierają głos
Scenka była luźną parodią "Casablanki
". Brown
, wcielając się w Sama, ironicznie "dopowiadał" oczywiste elementy fabuły postaci granej przez O’Briena
, co spotkało się z reakcją publiczności - i, jak się okazuje, także przedstawicieli branży.
Do żartu odniósł się szef działu filmowego Netflix, Dan Lin
. Podczas prezentacji nadchodzących produkcji stanowczo zaprzeczył, jakoby istniała jakakolwiek "zasada" nakazująca powtarzanie fabuły w dialogach. Śmialiśmy się z tego skeczu, ale nie ma czegoś takiego. Wystarczy obejrzeć nasze filmy i seriale - nie powtarzamy w nich historii. Nie wiem, skąd wzięły się te komentarze.
Przypomnijmy, że temat wrócił niedawno za sprawą Matta Damona
, który promując film "Łup
" w podcaście Joego Rogana
sugerował, że Netflix może naciskać na konkretne prowadzenie narracji - np. szybkie sceny akcji na początku czy powtarzanie kluczowych informacji, jako że widzowie często oglądają produkcje rozproszeni.
Przedstawiciele Netfliksa stanowczo odcinają się od takich sugestii. Dan Lin
oraz kierująca pionem programowym Bela Bajaria podkreślają, że najważniejsze jest tworzenie dobrych filmów, bez sztywnych reguł. Bajaria zaznaczyła też, że oczekiwanie od twórców takich uproszczeń byłoby wręcz obraźliwe. Kobieta stwierdziła też, że zdarzają się sytuacje odwrotne
, gdy twórcy przesadzają z ekspozycją i trzeba ją ograniczać - szczególnie, że widzowie są bardzo świadomi.
Warto dodać, że wprowadzając skecz, O’Brien
nie wskazał żadnej konkretnej platformy - mówił jedynie ogólnie o niektórych studiach.
