Newsy Seriale Dan Stevens zagra nowego RoboCopa. Aktor chce, by serial był brutalny
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Dan Stevens zagra nowego RoboCopa. Aktor chce, by serial był brutalny

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dan+Stevens+zagra+nowego+RoboCopa.+Aktor+chce%2C+by+serial+by%C5%82+brutalny-168291
Dan Stevens zagra nowego RoboCopa. Aktor chce, by serial był brutalny
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Dan Stevens stanie przed niełatwym zadaniem. Aktor znany m.in. z serialu "Legion" został obsadzony jako Alex Murphy, czyli człowiek, który po śmierci zostaje przemieniony w RoboCopa. Serial przygotowywany dla Prime Video będzie nową interpretacją jednej z najbardziej charakterystycznych historii science fiction.

"RoboCop" dla Prime Video będzie brutalny?



Fabuła ośmioodcinkowej produkcji została osadzona wokół wielkiego koncernu technologicznego. Firma przekonuje władze miasta, by pozwoliły jej umieścić potężnego robota w szeregach miejscowej policji. Nie będzie to jednak zwykła maszyna. W centrum historii znajdzie się Alex Murphy, szanowany funkcjonariusz, który poniósł śmierć. Jego świadomość zostanie wszczepiona do mechanicznego ciała, tworząc nową wersję RoboCopa. Stevens zagra więc zarówno samego Murphy'ego, jak i jego cyborgiczne alter ego.

"RoboCop", 1987
Za scenariusz serialu odpowiada Peter Ocko. Produkcja bazuje na franczyzie filmowej należącej do MGM i będzie kolejną próbą przeniesienia historii RoboCopa na ekran.

Sam Stevens, wyznał, że doskonale pamięta, co wyróżniało film Paula Verhoevena z 1987 roku. Nie chodziło wyłącznie o futurystyczną historię policjanta zamienionego w maszynę. "RoboCop" potrafił jednocześnie epatować brutalnością i komentować rzeczywistość za pomocą ostrej satyry. Właśnie te dwa składniki Stevens chciałby zobaczyć w nowej wersji. Ma nadzieję, że twórcy nie złagodzą produkcji i zachowają jej charakterystyczne połączenie ekstremalnej przemocy oraz satyry. 

Który "RoboCop" najlepszy?



Pierwszym aktorem, który wcielił się w Alexa Murphy'ego, był Peter Weller. Zagrał w "RoboCopie" z 1987 roku oraz jego sequelu "RoboCop 2" z 1990 roku. W trzeciej części, wydanej w 1993 roku, zastąpił go Robert Burke.

Historia doczekała się również nowej wersji w 2014 roku. W remake'u filmu z 1987 roku rolę Murphy'ego otrzymał Joel Kinnaman.

"RoboCop" z Joelem Kinnamanem – zobacz zwiastun



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