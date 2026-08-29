Dan Stevens zagra nowego RoboCopa. Aktor chce, by serial był brutalny

Dan Stevens stanie przed niełatwym zadaniem. Aktor znany m.in. z serialu "Legion" został obsadzony jako Alex Murphy, czyli człowiek, który po śmierci zostaje przemieniony w RoboCopa. Serial przygotowywany dla Prime Video będzie nową interpretacją jednej z najbardziej charakterystycznych historii science fiction.
"RoboCop" dla Prime Video będzie brutalny?
Fabuła ośmioodcinkowej produkcji została osadzona wokół wielkiego koncernu technologicznego. Firma przekonuje władze miasta, by pozwoliły jej umieścić potężnego robota w szeregach miejscowej policji. Nie będzie to jednak zwykła maszyna. W centrum historii znajdzie się Alex Murphy, szanowany funkcjonariusz, który poniósł śmierć. Jego świadomość zostanie wszczepiona do mechanicznego ciała, tworząc nową wersję RoboCopa. Stevens
zagra więc zarówno samego Murphy'ego, jak i jego cyborgiczne alter ego.
"RoboCop", 1987
Za scenariusz serialu odpowiada Peter Ocko
. Produkcja bazuje na franczyzie filmowej należącej do MGM i będzie kolejną próbą przeniesienia historii RoboCopa na ekran.
Sam Stevens, wyznał, że doskonale pamięta, co wyróżniało film Paula Verhoevena
z 1987 roku. Nie chodziło wyłącznie o futurystyczną historię policjanta zamienionego w maszynę. "RoboCop
" potrafił jednocześnie epatować brutalnością i komentować rzeczywistość za pomocą ostrej satyry. Właśnie te dwa składniki Stevens
chciałby zobaczyć w nowej wersji. Ma nadzieję, że twórcy nie złagodzą produkcji i zachowają jej charakterystyczne połączenie ekstremalnej przemocy oraz satyry.
Który "RoboCop" najlepszy?
Pierwszym aktorem, który wcielił się w Alexa Murphy'ego, był Peter Weller
. Zagrał w "RoboCopie
" z 1987 roku oraz jego sequelu "RoboCop 2
" z 1990 roku. W trzeciej części, wydanej w 1993 roku, zastąpił go Robert Burke
.
Historia doczekała się również nowej wersji w 2014 roku. W remake'u filmu z 1987 roku rolę Murphy'ego otrzymał Joel Kinnaman
.