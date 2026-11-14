Dan Trachtenberg negocjuje z Marvelem. Wyreżyseruje film o Wolverinie?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Dan Trachtenberg pracuje nad nową wersją "Śpiącej królewny". Tymczasem na horyzoncie twórcy "Cloverfield Lane 10" pojawił się nowy interesujący projekt.
Twórca "Predatora" zrobi film dla Marvela?
Według bloga World of Reel Trachtenberg
prowadzi z Marvelem negocjacje w sprawie nowego filmu. Twórca ostatnich produkcji z uniwersum Predatora
miałby napisać i wyreżyserować projekt opowiadający o mutantach. Oczywiście na tym etapie wiadomo o nim niewiele, spekuluje się jednak, że może to być nowy film o Wolverinie
.
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Studio podobno szuka już nowego odtwórcy tej roli. Jak informowaliśmy wcześniej na stronach Filmwebu, mocnym kandydatem wydaje się Jeremy Allen White
(więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
Skąd znamy Dana Trachtenberga?Dan Trachtenberg
to amerykański reżyser i scenarzysta, który zadebiutował w 2016 roku horrorem sci-fi "Cloverfield Lane 10
". Największą rozpoznawalność przyniosły mu filmy o Predatorze
: "Prey
", animacja "Pogromca zabójców
" i "Strefa zagrożenia
" (zwiastun poniżej). Pracował też przy serialach "Czarne lustro
" i "The Boys
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza nową "Śpiącą królewną" znajdziemy też animację "Freddy the 13th
".
Zobacz zwiastun filmu "Predator: Strefa zagrożenia"
Aktualnie filmografię Trachtenberga
zamyka "Predator: Strefa zagrożenia
", który trafił na ekrany w 2025 roku. Jego bohaterem był Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi
), młody predator, który chcąc udowodnić swoją wartość, wyrusza na polowanie na zabójczą planetę. Na miejscu pomocną dłoń wyciąga do niego androidka Thia (Elle Fanning
). Przypominamy zwiastun:
strefa zagrożenia