Dane Cook ujawnia, jak był okradany przez brata. 12 milionów ukrytych w słoikach po sosie

Historia, która brzmi jak scenariusz czarnej komedii, wydarzyła się naprawdę. Darryl McCauley, przyrodni brat i menedżer finansowy komika Dane’a Cooka, przez lata miał wyprowadzać z jego kont ogromne sumy. Łącznie chodziło o co najmniej 12 milionów dolarów. Część pieniędzy znaleziono w zaskakującym miejscu – w pojemnikach po sosie do makaronu.
Jak do tego doszło?
Sprawa z 2008 roku jest jednym z głównych tematów dokumentu "Funny Money: The Dane Cook Story", który zadebiutuje 29 września. Film wraca do okresu, gdy Cook był u szczytu popularności i należał do najlepiej zarabiających komików w Stanach Zjednoczonych.
Cook i McCauley dorastali razem i początkowo mieli podobne plany. Obaj marzyli o karierze stand-upowej. Ich drogi szybko jednak się rozeszły. McCauley został funkcjonariuszem służby więziennej, natomiast Cook zrobił spektakularną karierę komediową.
Z czasem McCauley zaczął zajmować się finansami brata. To właśnie wtedy miał rozpocząć proceder, który przez długi czas pozostawał niezauważony. Z kont Cooka znikały kolejne kwoty – najpierw 20 tysięcy dolarów, później 50 tysięcy, a w niektórych przypadkach nawet 100 tysięcy dolarów.
kadr z filmu "Funny Money: The Dane Cook Story"
Komik nie od razu zorientował się, co się dzieje. Jak mówi w dokumencie, jedynie czuł, że coś jest nie tak, ale nie miał pojęcia, kto wyprowadzał pieniądze z jego konta.
Czy on te pieniądze ukrywał w różnych miejscach? – zastanawia się Cook w zwiastunie.
Miliony i gotówka schowana w sosie. Brzmi znajomo?
Śledztwo ostatecznie ujawniło skalę oszustwa. McCauley został oskarżony o kradzież, przywłaszczenie pieniędzy i inne przestępstwa. Przyznał się do winy, podobnie jak jego żona Erika. Małżeństwo zostało zobowiązane do zwrotu 12 milionów dolarów.
Nie wszystkie pieniądze przechowywano jednak w oczywistych miejscach. McCauley miał gromadzić gotówkę w sejfie, a część banknotów owijał w plastik i ukrywał w pojemnikach po sosie do makaronu. To właśnie ten szczegół sprawia, że cała historia brzmi niemal jak absurdalny wątek z serialu "The Bear".
kadr z filmu "Funny Money: The Dane Cook Story"
McCauley odsiedział sześć lat w więzieniu. Po wyjściu z zakładu karnego całkowicie zniknął. Cook do dziś nie wie, gdzie przebywa jego brat ani co dokładnie stało się ze wszystkimi pieniędzmi.
Cook podejrzewa, że zniknęło więcej niż 12 milionów
Oficjalne śledztwo wykazało defraudację przynajmniej 12 milionów dolarów. Dane Cook nie jest jednak przekonany, że to pełna kwota. Komik uważa, że część pieniędzy mogła nigdy nie zostać odnaleziona.
Naprawdę wierzę, że te pieniądze jeszcze gdzieś są. Wierzę, że są ludzie, którzy wiedzą więcej – mówi w zwiastunie.
Sam Cook przedstawia brata w dokumencie w wyjątkowo gorzkich słowach. Uważa, że McCauley przez lata budował fałszywy obraz samego siebie. To osoba, która przez tak długi czas udawała kogoś, kim nie była – mówi komik.
"Funny Money: The Dane Cook Story" nie skupia się więc wyłącznie na finansowej aferze. Dokument zagląda również w relację dwóch braci, którzy jako dzieci mieli wspólne marzenie, a ostatecznie znaleźli się po dwóch stronach jednej z najbardziej niezwykłych historii finansowych w karierze Cooka.
Film będzie dostępny w streamingu na żądanie od 29 września.
"Funny Money: The Dane Cook Story" – zobacz zwiastun
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