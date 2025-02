Daniel Craig nie zagra w ekranizacji komiksu DC. Powodem "Queer"?

Daniel Craig nie zadebiutuje w DC

Kim jest "Sgt. Rock"?

Zwiastun filmu "Queer"

Jak donosi portal The Hollywood Reporter,. Oficjalnie nie jest znany powód jego decyzji.Nieoficjalnie mówi się, że Craig zmienił zdanie co do współpracy z Guadagnino po tym, jak " Queer " nie tylko nie sprzedał się w kinach, ale też został w większości zignorowany w obecnym sezonie nagród filmowych.Inne źródła mówią, że doszło do konfliktu w grafikach jego i jego żony Rachel Weisz , co spowodowało jego decyzję o wycofaniu się. DC Studios na razie nie komentuje sprawy.Bohaterem komiksów "Sgt. Rock" był, uczestnik inwazji na Normandię, w czasie której zdobył stopień sierżanta. Wraz ze swoim oddziałem Easy Company walczył w Północnej Afryce, Francji, Włoszech i w Niemczech. Po zakończeniu II Wojny Światowej nadal pracował dla rządu podejmując się wykonywania tajnych i niebezpiecznych misji.Przy okazji tego filmu Luca Guadagnino będzie kontynuował współpracę ze scenarzystą " Queer " i " Challengers Justinem Kuritzkesem . Szczegóły fabuły nie są jednak znane.Plany realizacjiistniały w Hollywood od wielu lat. Wśród gwiazd, które swego czasu mogły wcielić się w tytułowego bohatera byli m.in.: Arnold Schwarzenegger