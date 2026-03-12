Newsy Filmy "The Batman Part II" ma problem. Nikt nie chce zagrać tej postaci
Filmy

"The Batman Part II" ma problem. Nikt nie chce zagrać tej postaci

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Daniel+Craig+jak+Brad+Pitt+i+Stellan+Skarsg%C3%A5rd.+Odrzuca+rol%C4%99+w+filmie+%22The+Batman+Part+II%22+Matta+Reevesa-165587
&quot;The Batman Part II&quot; ma problem. Nikt nie chce zagrać tej postaci
Wygląda na to, że Matt Reeves ma problem. Kolejna duża gwiazda kina odmówiła udziału w komiksowym widowisku "The Batman Part II".


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Brad Pitt, Stellan Skarsgård, Daniel Craig - rośnie lista gwiazd, które nie chcą spotkać Batmana



Większość ról w filmie "The Batman Part II" została obsadzona. W filmie wystąpią: Robert Pattinson, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Barry Keoghan i Paul Dano. Do obsadzenia została jednak ważna rola Christophera Denta, ojca Harveya.

Wygląda jednak na to, że wszyscy aktorzy, do których zwrócił się Matt Reeves, odmówili. Jak donosi World of Reel, najnowszą gwiazdą, która powiedziała "nie", jest Daniel Craig. Aktor na razie zajęty jest przygotowaniami do nowego filmu Damiena Chazelle'a, w którym wystąpią także Cillian Murphy i Michelle Williams.

Wcześniej ofertę zagrania Denta seniora odrzucili Brad Pitt i Stellan Skarsgård.

GettyImages-2244707432.jpg Getty Images © Roy Rochlin


O czym opowie "The Batman Part II"?



Oficjalnie fabuła filmu Matta Reevesa "The Batman Part II" nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta (którego zagra Sebastian Stan) i jego ojca Christophera w filmie pojawia się też Gilda Dent, żona Harveya (wcieli się w nią Scarlett Johansson).

Jednak World of Reel dzieli się plotką, zgodnie z którą film będzie opowiadał o sojuszu Batmana, Harveya Denta i komisarza Gordona zawartego, by powstrzymać seryjnego zabójcę oraz zapędy mafii. Z tego niektórzy wyciągają wniosek, że w filmie pojawi się Holiday Killer, a całość czerpać będzie inspiracje z komiksowej serii "The Long Halloween". Warto pamiętać, że ten komiks był też inspiracją dla "Mrocznego Rycerza" Christophera Nolana.

Czy plotki te potwierdzą się i kto ostatecznie zagra Christophera Denat? Czas pokaże.

Zwiastun filmu "Batman"




Powiązane artykuły The Batman Part II

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Seriale

Ze "Słodkich kłamstewek" do "Słonecznego patrolu"

Festiwale i nagrody Filmy

Iran zaatakuje Oscary? FBI wydało ostrzeżenie

Filmy

Filmweb poleca "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Nowy psychothriller dla miłośników mocnych wrażeń

Filmy Publicystyka

Czy Oscary mają sens?

18 komentarzy
Inne Filmy

Barbra Streisand otrzyma honorową Złotą Palmę

1 komentarz
Filmy

"Krzyk 8" bez reżysera

9 komentarzy