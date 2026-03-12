"The Batman Part II" ma problem. Nikt nie chce zagrać tej postaci

Wygląda na to, że Matt Reeves ma problem. Kolejna duża gwiazda kina odmówiła udziału w komiksowym widowisku "The Batman Part II". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Brad Pitt, Stellan Skarsgård, Daniel Craig - rośnie lista gwiazd, które nie chcą spotkać Batmana
Większość ról w filmie "The Batman Part II"
została obsadzona. W filmie wystąpią: Robert Pattinson
, Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Jeffrey Wright
, Colin Farrell
, Barry Keoghan
i Paul Dano
. Do obsadzenia została jednak ważna rola Christophera Denta, ojca Harveya.
Wygląda jednak na to, że wszyscy aktorzy, do których zwrócił się Matt Reeves
, odmówili. Jak donosi World of Reel, najnowszą gwiazdą, która powiedziała "nie", jest Daniel Craig.
Aktor na razie zajęty jest przygotowaniami do nowego filmu Damiena Chazelle'a
, w którym wystąpią także Cillian Murphy
i Michelle Williams
. Wcześniej ofertę zagrania Denta seniora odrzucili Brad Pitt i Stellan Skarsgård.
Getty Images © Roy Rochlin
O czym opowie "The Batman Part II"?
Oficjalnie fabuła filmu Matta Reevesa "The Batman Part II"
nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta (którego zagra Sebastian Stan
) i jego ojca Christophera w filmie pojawia się też Gilda Dent, żona Harveya (wcieli się w nią Scarlett Johansson
).
Jednak World of Reel dzieli się plotką, zgodnie z którą film będzie opowiadał o sojuszu Batmana, Harveya Denta i komisarza Gordona zawartego, by powstrzymać seryjnego zabójcę oraz zapędy mafii. Z tego niektórzy wyciągają wniosek, że w filmie pojawi się Holiday Killer, a całość czerpać będzie inspiracje z komiksowej serii "The Long Halloween". Warto pamiętać, że ten komiks był też inspiracją dla "Mrocznego Rycerza
" Christophera Nolana
.
Czy plotki te potwierdzą się i kto ostatecznie zagra Christophera Denat? Czas pokaże.
Zwiastun filmu "Batman"