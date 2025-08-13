Daniel Day-Lewis na pierwszym zdjęciu z "Anemone". Legendarny aktor przerwał emeryturę dla syna

Jak już informowaliśmy, Daniel Day-Lewis przerwał aktorską emeryturę, by wystąpić w filmie swojego syna (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz możemy zobaczyć legendarnego aktora na pierwszym zdjęciu z planu.
Daniel Day-Lewis pierwszym zdjęciu z "Anemone"
"Anemone
" jest debiutem reżyserskim Ronana Day-Lewisa
, syna Daniela
, który do tej pory znany był jako malarz. Premiera filmu, w którym zagrał też Sean Bean
, odbędzie się 3 października podczas Festiwalu FIlmowego w Nowym Jorku. Poniżej prezentujemy pierwsze oficjalne zdjęcie z planu: Daniel Day-Lewis
nie tylko zagrał w "Anemone
" jedną z ról, ale jest też współautorem scenariusza. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma on zgłębiać relacje między braćmi, ojcami i synami.
Najważniejsze role Daniela Day-LewisaDaniel Day-Lewis
to laureat Oscarów za filmy "Moja lewa stopa
" (reż. Jim Sheridan
), "Aż poleje się krew
" (reż. Paul Thomas Anderson
) i "Lincoln
" (reż. Steven Spielberg
). W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Gandhi
" Richarda Attenborough
, "Bunt na Bounty
" Rogera Donaldsona
, "Pokój z widokiem
" Jamesa Ivory'ego
, "Nieznośna lekkość bytu
" Philipa Kaufmana
, "Ostatni Mohikanin
" Michaela Manna
, "Wiek niewinności
" i "Gangi Nowego Jorku
" Martina Scorsesego
, "W imię ojca
" i "Bokser
" Jima Sheridana
, "Czarownice z Salem
" Nicholasa Hytnera
czy "Nine – Dziewięć
" Roba Marshalla
.
Aktualnie filmografię Daniela Day-Lewisa
zamyka wyreżyserowany przez Paula Thomasa Andersona
melodramat "Nić widmo
", w którym stworzył duet z Vicky Krieps
. Przypominamy zwiastun: