Daniel Day-Lewis na pierwszym zdjęciu z "Anemone". Legendarny aktor przerwał emeryturę dla syna

źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Jak już informowaliśmy, Daniel Day-Lewis przerwał aktorską emeryturę, by wystąpić w filmie swojego syna (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz możemy zobaczyć legendarnego aktora na pierwszym zdjęciu z planu.

Daniel Day-Lewis pierwszym zdjęciu z "Anemone"


"Anemone" jest debiutem reżyserskim Ronana Day-Lewisa, syna Daniela, który do tej pory znany był jako malarz. Premiera filmu, w którym zagrał też Sean Bean, odbędzie się 3 października podczas Festiwalu FIlmowego w Nowym Jorku. Poniżej prezentujemy pierwsze oficjalne zdjęcie z planu: 


Daniel Day-Lewis nie tylko zagrał w "Anemone" jedną z ról, ale jest też współautorem scenariusza. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma on zgłębiać relacje między braćmi, ojcami i synami. 

Najważniejsze role Daniela Day-Lewisa


Daniel Day-Lewis to laureat Oscarów za filmy "Moja lewa stopa" (reż. Jim Sheridan), "Aż poleje się krew" (reż. Paul Thomas Anderson) i "Lincoln" (reż. Steven Spielberg). W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Gandhi" Richarda Attenborough, "Bunt na Bounty" Rogera Donaldsona, "Pokój z widokiem" Jamesa Ivory'ego, "Nieznośna lekkość bytu" Philipa Kaufmana, "Ostatni Mohikanin" Michaela Manna, "Wiek niewinności" i "Gangi Nowego Jorku" Martina Scorsesego, "W imię ojca" i "Bokser" Jima Sheridana, "Czarownice z Salem" Nicholasa Hytnera czy "Nine – Dziewięć" Roba Marshalla

Zobacz zwiastun filmu "Nić widmo"


Aktualnie filmografię Daniela Day-Lewisa zamyka wyreżyserowany przez Paula Thomasa Andersona melodramat "Nić widmo", w którym stworzył duet z Vicky Krieps. Przypominamy zwiastun: 


Anemone  (2025)

 Anemone

