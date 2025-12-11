Newsy Filmy Trzecia część "28 lat później" powstanie! Znajoma twarz w obsadzie?
Mamy same dobre wiadomości dla fanów "28 lat później". Sony postanowiło nie czekać na box-office'owe wyniki "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" i już zleca realizację trzeciego filmu. Projekt na razie nie ma tytułu.

"28 lat później" będzie trylogią



Przypomnijmy, że od samego początku Danny Boyle i Alex Garland planowani "28 lat później" jako trylogię. Jednak Sony dały zgodę na realizację dwóch filmów, a przy trzecim postawiło znak zapytania.

Dwa pierwsze filmy powstawały jeden po drugim. Pierwszy wyreżyserował Danny Boyle, drugi Nia DaCosta. Boyle deklarował, że chce wyreżyserować finał trylogii. Jednak na chwilę obecną nie jest potwierdzony jako reżyser. Alex Garland jest za to potwierdzony jako scenarzysta.


Szczegóły fabuły trzeciej części nie są znane. Jednak wszystko wskazuje na to, że zobaczymy w nim znajomą twarz - Jima, czyli bohatera oryginalnych "28 dni później". Grał go Cillian Murphy, który jest już związany z nową trylogią jako producent wykonawczy. Jednak teraz portal Deadline donosi, że aktor prowadzi rozmowy w sprawie ponownego wcielenia się na ekranie w Jima.

Na chwilę obecną do kin trafiła jedynie część pierwsza, "28 lat później". Film pokazał, jak po prawie trzech dekadach od wybuchu pandemii wygląda życie w odizolowanej od świata Brytanii. W styczniu do kin trafi "28 lat później - Część 2: Świątynia kości".

Zwiastun filmu "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"




