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Danny Boyle otworzy festiwal w Wenecji!

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Danny+Boyle+otworzy+festiwal+w+Wenecji-167619
Danny Boyle otworzy festiwal w Wenecji!
źródło: Getty Images
autor: Stefano Mazzola
Najnowszy film Danny'ego Boyle'a, „Ink”, otworzy tegoroczny, 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Będzie to pierwszy film reżysera prezentowany podczas ceremonii otwarcia festiwalu na weneckim Lido. W rolach głównych zobaczymy Jacka O’Connella, Guya Pearce'a oraz Claire Foy.

Narodziny medialnego imperium



Akcja filmu „Ink” przenosi widzów do 1969 roku. To właśnie wtedy Rupert Murdoch (Guy Pearce) i Larry Lamb (Jack O'Connell) wprowadzili na rynek dziennik „The Sun”. Gazeta, łącząc tabloidowy charakter ze skrajnie prawicową linią redakcyjną, odniosła ogromny sukces komercyjny i wyznaczyła kierunek rozwoju współczesnych mediów.

GettyImages-2256126615.jpg Getty Images © Jeff Spicer



Danny Boyle tak opisuje fenomen tej historii: Na długo przed Fox News, clickbaitem i Truth Social, na dekady przed Twitterem, Facebookiem, Google'em i OnlyFans, tych dwóch ludzi stworzyło nowy tabloid, który wbrew wszelkim przeciwnościom stał się najlepiej sprzedającą się gazetą na świecie. Zuchwały, bezczelny i odważny "The Sun" rzucił wyzwanie establishmentowi i przekształcił nasz świat, torując drogę nowoczesnej erze mediów.

Dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji, Alberto Barbera, nie szczędził pochwał produkcji. Podkreślił wyjątkowe połączenie talentów nagrodzonego Oscarem reżysera, jednego z czołowych dramaturgów londyńskiej sceny teatralnej oraz trojga cenionych brytyjskich aktorów.

Pierwszy raz Danny'ego Boyle'a na Lido



Dla twórcy m.in. „Slumdoga. Milionera z ulicy” pokaz otwarcia w Wenecji będzie wyjątkowym momentem w karierze.
To mój chrzest bojowy na tym festiwalu filmowym. To ogromny zaszczyt gościć w mieście o tak niezwykłym dziedzictwie artystycznym i otwierać ten wspaniały festiwal moim nowym filmem - powiedział Danny Boyle.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2–12 września. Pełny program wydarzenia poznamy 23 lipca.

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