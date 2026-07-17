Danny Boyle otworzy festiwal w Wenecji!

Najnowszy film Danny'ego Boyle'a, „Ink”, otworzy tegoroczny, 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Będzie to pierwszy film reżysera prezentowany podczas ceremonii otwarcia festiwalu na weneckim Lido. W rolach głównych zobaczymy Jacka O’Connella, Guya Pearce'a oraz Claire Foy.
Narodziny medialnego imperium
Akcja filmu „Ink
” przenosi widzów do 1969 roku. To właśnie wtedy Rupert Murdoch (Guy Pearce
) i Larry Lamb (Jack O'Connell
) wprowadzili na rynek dziennik „The Sun”. Gazeta, łącząc tabloidowy charakter ze skrajnie prawicową linią redakcyjną, odniosła ogromny sukces komercyjny i wyznaczyła kierunek rozwoju współczesnych mediów.
Danny Boyle Getty Images © Jeff Spicer
tak opisuje fenomen tej historii: Na długo przed Fox News, clickbaitem i Truth Social, na dekady przed Twitterem, Facebookiem, Google'em i OnlyFans, tych dwóch ludzi stworzyło nowy tabloid, który wbrew wszelkim przeciwnościom stał się najlepiej sprzedającą się gazetą na świecie. Zuchwały, bezczelny i odważny "The Sun" rzucił wyzwanie establishmentowi i przekształcił nasz świat, torując drogę nowoczesnej erze mediów.
Dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji, Alberto Barbera, nie szczędził pochwał produkcji. Podkreślił wyjątkowe połączenie talentów nagrodzonego Oscarem reżysera, jednego z czołowych dramaturgów londyńskiej sceny teatralnej oraz trojga cenionych brytyjskich aktorów.
Dla twórcy m.in. „Slumdoga. Milionera z ulicy
” pokaz otwarcia w Wenecji będzie wyjątkowym momentem w karierze. To mój chrzest bojowy na tym festiwalu filmowym. To ogromny zaszczyt gościć w mieście o tak niezwykłym dziedzictwie artystycznym i otwierać ten wspaniały festiwal moim nowym filmem
- powiedział Danny Boyle
.
83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2–12 września. Pełny program wydarzenia poznamy 23 lipca.