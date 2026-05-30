Danny Boyle wierzy, że "28 lat później 3" powstanie

Wygląda na to, że los trzeciej części trylogii "28 lat później" nie jest jeszcze przesądzony. Fani dwóch pierwszych filmów dostali właśnie dobre wiadomości od reżysera Danny'ego Boyle'a.
Kontynuacja "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" w przyszłym roku? Danny Boyle
rozmawiał ostatnio z dziennikarzami portalu Joblo na temat 30. rocznicy filmu "Trainspotting
". Oczywiście rozmowa zeszła też na inne tematy, wśród nich też na cykl "28 lat później
". Boyle
wyjaśnił, dlaczego trzecia część nie została dotąd nakręcona. Otóż twierdzi, że w miejscu, gdzie trylogia jest kręcona, ekipa filmowa może pracować tylko wybranych okresach. Tak się stało, że się nie wyrobili ze zdjęciami do trzeciej części. Jednocześnie zadeklarował, że ma nadzieję na realizację filmu w przyszłym roku. Twierdzi, że wszyscy są podekscytowani, a Alex Garland napisał świetny scenariusz.
Dlaczego "28 lat później 3" może nie powstać? Boyle
jednak całkiem zmyślnie zignorował główny problem z cyklem - brak zainteresowanej widowni. "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" okazało się finansową klapą
. Przy budżecie wynoszącym co najmniej 65 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 57 milionów dolarów. Był to ostry "zjazd" w porównaniu z wynikami "28 lat później". Tamten film zgarnął na całym świecie 150 milionów dolarów.
Co gorsza, film pojawił się w kwietniu w Ameryce na platformie Netflix. Producenci mieli nadzieję, że przeoczony w kinach horror nadrobi widownię na VOD. Tak się jednak nie stało. Wyniki oglądalności na Netfliksie były fatalne.
Sony, dla którego powstaje trylogia, na razie publicznie nie zabiera głosu w sprawie trzeciej części.
Zwiastun filmu "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"