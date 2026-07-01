Danny Glover o stanie swojego zdrowia. U aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera

Danny Glover w tym miesiącu będzie obchodził 80. urodziny. Aktor, który w 2022 roku odebrał honorowego Oscara, ujawnił, że zmaga się z chorobą Alzheimera.
Danny Glover o swojej diagnozieGlover
opowiedział o swoim stanie zdrowia w rozmowie z magazynem "People". Pierwsze alarmujące objawy zauważyła jego córka Mandisa. Ojciec zawsze pamiętał wszystko od lat 70.: na rogu której ulicy stał, z kim rozmawiał, o czym rozmawiali, jak była ubrana ta osoba – wszystko. Zawsze chętnie i dużo opowiadał o swoich rodzicach – słyszałam te historie wiele razy – ale w pewnym momencie pewnych elementów zaczęło brakować. Powiedziałam "Ciekawe, co się dzieje"
– wspomina.
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Danny Glover i Mandisa w 2002 roku
W 2023 roku Glover
usłyszał diagnozę: choroba Alzheimera. Wciąż nie pogodziłem się ze wszystkimi aspektami choroby. Są chwile, które wciąż sobie przypominasz i które potwierdzają, że potrafisz pamiętać pewne rzeczy. I są chwile, których nigdy nie zapomnę
– skomentował.
Skąd znamy Danny'ego Glovera?Danny Glover
to amerykański aktor najlepiej znany z roli Rogera Murtaugha – partnera granego przez Mela Gibsona
Martina Riggsa w cyklu komedii kryminalnych "Zabójcza broń
". W jego CV znajdziemy filmy takich twórców jak Don Siegel
("Ucieczka z Alcatraz
"), Peter Weir ("Świadek"), Steven Spielberg ("Kolor purpury
"), Wes Anderson
("Genialny klan
"), Antoine Fuqua
("Strzelec"), Roland Emmerich
("2012"), David Lowery
("Gentleman z rewolwerem
") czy Jim Jarmusch
("Truposze nie umierają
"). Na uwagę zasługują też jego role w westernie "Silverado
", "Predatorze 2
", "Pile
", komediach "Zgon na pogrzebie
" i "Co ty wiesz o swoim dziadku?
", "Jumanji: Następnym poziomie
" czy akcyjniaku "Tokarev. Zabójca z przeszłości
".
"Zabójcza broń" w programie Na skróty
Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o wyreżyserowanej przez Richarda Donnera
"Zabójczej broni
". Film doczekał się trzech sequeli. Ostatnia część cyklu trafiła na ekrany w 1998 roku.