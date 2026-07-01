Newsy Danny Glover o stanie swojego zdrowia. U aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera
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Danny Glover o stanie swojego zdrowia. U aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera

People / autor: /
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Danny Glover o stanie swojego zdrowia. U aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Carrasquillo
Danny Glover w tym miesiącu będzie obchodził 80. urodziny. Aktor, który w 2022 roku odebrał honorowego Oscara, ujawnił, że zmaga się z chorobą Alzheimera.

Danny Glover o swojej diagnozie


Glover opowiedział o swoim stanie zdrowia w rozmowie z magazynem "People". Pierwsze alarmujące objawy zauważyła jego córka Mandisa.

Ojciec zawsze pamiętał wszystko od lat 70.: na rogu której ulicy stał, z kim rozmawiał, o czym rozmawiali, jak była ubrana ta osoba – wszystko. Zawsze chętnie i dużo opowiadał o swoich rodzicach – słyszałam te historie wiele razy – ale w pewnym momencie pewnych elementów zaczęło brakować. Powiedziałam "Ciekawe, co się dzieje" – wspomina. 

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Danny Glover i Mandisa w 2002 roku

W 2023 roku Glover usłyszał diagnozę: choroba Alzheimera. 

Wciąż nie pogodziłem się ze wszystkimi aspektami choroby. Są chwile, które wciąż sobie przypominasz i które potwierdzają, że potrafisz pamiętać pewne rzeczy. I są chwile, których nigdy nie zapomnę – skomentował. 

Skąd znamy Danny'ego Glovera?


Danny Glover to amerykański aktor najlepiej znany z roli Rogera Murtaugha – partnera granego przez Mela Gibsona Martina Riggsa w cyklu komedii kryminalnych "Zabójcza broń". W jego CV znajdziemy filmy takich twórców jak Don Siegel ("Ucieczka z Alcatraz"), Peter Weir ("Świadek"), Steven Spielberg ("Kolor purpury"), Wes Anderson ("Genialny klan"), Antoine Fuqua ("Strzelec"), Roland Emmerich ("2012"), David Lowery ("Gentleman z rewolwerem") czy Jim Jarmusch ("Truposze nie umierają"). Na uwagę zasługują też jego role w westernie "Silverado", "Predatorze 2", "Pile", komediach "Zgon na pogrzebie" i "Co ty wiesz o swoim dziadku?", "Jumanji: Następnym poziomie" czy akcyjniaku "Tokarev. Zabójca z przeszłości". 

"Zabójcza broń" w programie Na skróty


Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o wyreżyserowanej przez Richarda Donnera "Zabójczej broni". Film doczekał się trzech sequeli. Ostatnia część cyklu trafiła na ekrany w 1998 roku. 


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