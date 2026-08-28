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Z "Avengers: Doomsday" do "Miami Vice"? Danny Ramirez w produkcji Josepha Kosinskiego

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Danny+Ramirez+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+%22Miami+Vice+%2785%22-168282
Z &quot;Avengers: Doomsday&quot; do &quot;Miami Vice&quot;? Danny Ramirez w produkcji Josepha Kosinskiego
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Nabór prowadzony właśnie przez producentów "Miami Vice '85" wyłonił kolejnego zdolnego adepta. Od kilku tygodni do grupy policjantów ze wschodniego wybrzeża cały czas zaciągają się nowi aktorzy. Portal Deadline przychodzi dziś z nowym nazwiskiem: zdaniem dziennikarzy Danny Ramirez – znany jako Falcon z najnowszych produkcji Marvela – dołączy do obsady nadchodzącego remake'u.

Danny Ramirez w "Miami Vice '85" – co wiemy?



Danny Ramirez dołącza do ogłoszonych już wcześniej Camili Morrone, Whitney Peak i Aldena Ehrenreicha. Na czele obsady stoją oczywiście Austin Butler i Michael B. Jordan, którzy wcielą się w Sonny'ego Crocketta i jego partnera Ricardo Tubbsa. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra Danny Ramirez: czy w słonecznym Miami będzie stróżem prawa, czy może niebezpiecznym złoczyńcą.


Danny Ramirez wraz z resztą zgrai zostanie pokierowany reżyserską ręką Josepha Kosinskiego ("Top Gun: Maverick"), który z kolei oprze historię o scenariusz Dana Gilroya. Autor "Wolnego strzelca" czy "Magii uczuć" bazował na postaciach stworzonych przed laty przez Anthony'ego Yerkovicha na potrzeby serialu "Policjanci z Miami".

Nowe "Miami Vice '85" nie ma być remake'iem filmowej historii Michaela Manna. Zamiast tego dziennikarze zapewniają, że oprze się on na odcinku pilotowym kultowego serialu z lat 80. Właśnie w połowie tej dekady przygody policjantów z Miami trafiły do telewizji i właśnie wtedy, zgodnie z tytułem, rozgrywać będzie się akcja produkcji Josepha Kosinskiego. Choć rozsmakowany w ejtisach, nadchodzący projekt zostanie nakręcony z wykorzystaniem nowoczesnej technologii IMAX, z którą reżyser "F1" i "Top Gun: Maverick" miał już sporo do czynienia w przeszłości.

Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Film ma już wyznaczoną datę premiery. W USA trafi do kin 19 maja 2028 roku.

"Miami Vice" Michaela Manna – zwiastun filmu




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