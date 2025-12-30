Jedna z gwiazd "The Last of Us" nie wróci w 3. sezonie. Zastąpi ją inny aktor

W przygotowaniu jest trzeci sezon hitu HBO pt. "The Last of Us", będącego adaptacją cenionej gry Naughty Dog. Do sieci trafiła informacja, że w nowych odcinkach nie powróci jeden z aktorów z poprzedniego sezonu.
Którego aktora zabraknie w 3. sezonie "The Last of Us"? HBO potwierdziło, że to Danny Ramirez zostanie zastąpiony innym aktorem.
W drugim sezonie wcielał się w Manny'ego, byłego cżłonka Świetlików , jednego z towarzyszy Abby, który wraz z nią poluje na Joela (Pedro Pascal
). Ramirez
nie jest w stanie wystąpić w trzecim sezonie ze względu na inne zobowiązania. Nie wiadomo, o jaki projekt dokładnie chodzi, ale można przypuszczać, że o nadchodzące widowiska MCU - "Avengers: Doomsday
" i "Avengers: Secret Wars
". Ramirez w uniwersum Marvela wciela się w postać Joaquina Torresa/Falcona. Do tej pory oglądaliśmy go w serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz
" oraz "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
". Aktualnie trwają poszukiwania nowego odtwórcy roli Manny'ego. Trzeci sezon "The Last of Us" będzie w dalszym ciągu adaptował drugą część gry. Do roli Abby powróci Kaitlyn Dever, która tym razem ma być postacią wiodącą.
W drugim sezonie oprócz niej wystąpili m.in. Bella Ramsey
, Isabela Merced
, Young Mazino
, Spencer Lord
, Catherine O'Hara
oraz Pedro Pascal
. Zdjęcia do nowych odcinków mają potrwać od marca do listopada przyszłego roku.
Za poprzednie sezony odpowiadali Craig Mazin
i Neil Druckmann
(także twórca gry). Ten drugi zrezygnował jednak z współtworzenia serialu; nadal będzie przy tym pełnić funkcję producenta wykonawczego. Akcja serialu osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację.
"The Last of Us" - zwiastun drugiego sezonu