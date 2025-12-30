Newsy Seriale Jedna z gwiazd "The Last of Us" nie wróci w 3. sezonie. Zastąpi ją inny aktor
Jedna z gwiazd &quot;The Last of Us&quot; nie wróci w 3. sezonie. Zastąpi ją inny aktor
W przygotowaniu jest trzeci sezon hitu HBO pt. "The Last of Us", będącego adaptacją cenionej gry Naughty Dog. Do sieci trafiła informacja, że w nowych odcinkach nie powróci jeden z aktorów z poprzedniego sezonu.

HBO potwierdziło, że to Danny Ramirez zostanie zastąpiony innym aktorem. W drugim sezonie wcielał się w Manny'ego, byłego cżłonka Świetlików , jednego z towarzyszy Abby,  który wraz z nią poluje na Joela (Pedro Pascal). Ramirez nie jest w stanie wystąpić w trzecim sezonie ze względu na inne zobowiązania. Nie wiadomo, o jaki projekt dokładnie chodzi, ale można przypuszczać, że o nadchodzące widowiska MCU - "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Ramirez w uniwersum Marvela wciela się w postać Joaquina Torresa/Falcona. Do tej pory oglądaliśmy go w serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" oraz "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". Aktualnie trwają poszukiwania nowego odtwórcy roli Manny'ego. 

Trzeci sezon "The Last of Us" będzie w dalszym ciągu adaptował drugą część gry. Do roli Abby powróci Kaitlyn Dever, która tym razem ma być postacią wiodącą. W drugim sezonie oprócz niej wystąpili m.in. Bella Ramsey, Isabela Merced, Young Mazino, Spencer Lord, Catherine O'Hara oraz Pedro Pascal. Zdjęcia do nowych odcinków mają potrwać od marca do listopada przyszłego roku.

Za poprzednie sezony odpowiadali Craig Mazin i Neil Druckmann (także twórca gry). Ten drugi zrezygnował jednak z współtworzenia serialu; nadal będzie przy tym pełnić funkcję producenta wykonawczego. Akcja serialu osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację. 

