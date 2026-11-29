Danny Trejo znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak dołączył do obsady "Pawn Shop", filmu produkowanego przez Bena Shapiro i konserwatywny portal Daily Wire. Wcześniej w obronie aktora stawał jego syn, który twierdził, że 82-letni gwiazdor znany z "Maczety", "Desperado" czy "Od zmierzchu do świtu" nie wiedział, kto stoi za projektem, gdy przyjmował rolę. Teraz Trejo sam wyjaśnił sytuację.
Czemu Danny Trejo zagrał w "Pawn Shop"?
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Zapytany o to, czemu nie wycofał się z filmu, kiedy dowiedział się, kim jest Shapiro
, Danny Trejo
powiedział portalowi TMZ: Wiecie co? Próbowałem. Odmówili mi. Pozwaliby mnie. Więc po prostu nie powiedziałem tego, co chcieli, żebym powiedział. Wiecie, zmieniłem trochę tekst.
W zeszłym miesiącu Trejo
zabrał głos w sprawie występu, publikując następujące oświadczenie: Hej wszystkim. Chciałbym odnieść się do socialmediowych komentarzy na mój temat. Nie miejsce wątpliwości. Jestem dumnym Meksykaninem, który zawsze wspierał i będzie wspierał swoją społeczność. Oczywiście jestem również pro-imigrancki. Nie popieram ICE. Wiem, skąd pochodzę, i znam nasze zmagania. Jestem aktorem. Moja praca polega na opowiadaniu historii. Niech Bóg was błogosławi. "Pawn Shop"
opowiada o młodym agencie ICE, który po tym, jak jego partner zostaje ciężko ranny, szuka schronienia przed protestującymi w lombardzie. Trafia tam na ojca o tradycyjnych poglądach i jego progresywnego syna, a spotkanie trzech mężczyzn staje się próbą ich przekonań.
Film wywołał protesty mieszkańców Livingston w stanie Montana. Krytycy wskazują, że jego otwierająca scena zdaje się odtwarzać śmiertelne postrzelenie Renée Good przez funkcjonariusza ICE w Minneapolis w styczniu tego roku. Mieszkańcy skarżyli się również na hałas, efekty pirotechniczne i inscenizację wypadku samochodowego. Po czasowym wstrzymaniu zdjęć produkcja wznowiła pracę na zmienionych warunkach, obejmujących m.in. ograniczenie hałasu i zabezpieczenie dostępu do lokalnego punktu pomocy żywnościowej. Shapiro w swoim podcaście nazwał krytyków filmu "durniami, którzy sprzeciwiają się wolności słowa"
"Maczeta" – zwiastun