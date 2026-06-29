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Daredevil ma nowy kostium! Rzut oka na plan trzeciego sezonu

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Daredevil+ma+nowy+kostium+Rzut+oka+na+plan+trzeciego+sezonu-167330
Daredevil ma nowy kostium! Rzut oka na plan trzeciego sezonu
źródło: Materiały prasowe
Daredevil znowu zmienia kostium. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu trzeciego sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" i wygląda na to, że Matt Murdock będzie walczył ze zbrodnią w nowym stroju. Zobaczcie, jak się prezentuje i dajcie znać, czym Wam się podoba.
   

Daredevil na czarno i czerwono




Pomimo tego, że drugi sezon serialu zakończył się aresztowaniem Matta Murdocka, nikt chyba nie spodziewał się, że Daredevil spędzi cały sezon bez swojego superbohaterskiego kostiumu. Co więcej: dostanie on nowy strój, przypominający nieco jego komiksowe, czarno-czerwone wcielenie z lat 90. Zobaczcie sami:

  
Trzeci sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" został potwierdzony w we wrześniu zeszłego roku. Zdjęcia ruszyły marcu 2026, a premiery możemy spodziewać się w marcu przyszłego roku. Na ekranie, oprócz odtwórcy tytułowej roli Charliego Coksa, zobaczymy także powracającą na ekran superbohaterską drużynę Defenders:  Jessicę Jones (Krysten Ritter), Luke'a Cage'a (Mike Colter) i Iron Fista (Finn Jones).
    

"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun sezonu drugiego




Dwa pierwsze sezony serialu "Daredevil: Odrodzenie" opowiadały o nasilającej się walce Matta Murdocka (Charlie Cox) i Wilsona Fiska (Vincent D'Onofrio) o Nowy Jork.

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