Daredevil ma nowy kostium! Rzut oka na plan trzeciego sezonu

Daredevil znowu zmienia kostium. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu trzeciego sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" i wygląda na to, że Matt Murdock będzie walczył ze zbrodnią w nowym stroju. Zobaczcie, jak się prezentuje i dajcie znać, czym Wam się podoba.
Daredevil na czarno i czerwono
Pomimo tego, że drugi sezon serialu zakończył się aresztowaniem Matta Murdocka
, nikt chyba nie spodziewał się, że Daredevil
spędzi cały sezon bez swojego superbohaterskiego kostiumu. Co więcej: dostanie on nowy strój, przypominający nieco jego komiksowe, czarno-czerwone wcielenie z lat 90. Zobaczcie sami:
Trzeci sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"
został potwierdzony w we wrześniu zeszłego roku. Zdjęcia ruszyły marcu 2026, a premiery możemy spodziewać się w marcu przyszłego roku
. Na ekranie, oprócz odtwórcy tytułowej roli Charliego Coksa
, zobaczymy także powracającą na ekran superbohaterską drużynę Defenders: Jessicę Jones (Krysten Ritter
), Luke'a Cage'a (Mike Colter
) i Iron Fista (Finn Jones
).
"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun sezonu drugiego
Dwa pierwsze sezony serialu "Daredevil: Odrodzenie
" opowiadały o nasilającej się walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) i Wilsona Fiska
(Vincent D'Onofrio
) o Nowy Jork.