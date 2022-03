Daria Zawiałow na wielkim ekranie jako "Belle"! Nowe anime Mamoru Hosody wkrótce w kinach

Zwiastun filmu "Belle"



Kim jesteś? Wyobraź sobie świat poza wyobraźnią, gdzie możesz zostać prawdziwym sobą i być wolnym. 5 miliardów użytkowników, jedno pytanie... Kim jest Belle? Znamy odpowiedź! Daria Zawiałow – jedna z najbardziej wyrazistych artystek na polskiej scenie muzycznej – użyczyła głosu głównej bohaterce anime Belle. Usłyszymy ją także w śpiewanych w filmie piosenkach. Oficjalna premiera " Belle " 1 kwietnia. Przedpremiery już w kinach. Daria Zawiałow znana jest ze swojego zamiłowania do mangi i anime. Jej inspiracje japońskim komiksem słychać także w niektórych utworach z najnowszego albumu pod tytułem "Wojny i noce". Nawiązuje do tego również oprawa graficzna płyty. Daria, w swojej pierwszej dubbingowej roli, z pewnością zachwyci nie tylko swoich fanów czy fanki, ale miłośników gatunku w ogóle. Belle ".! - mówi piosenkarkas. Daria Zawiałow to autorka tekstów oraz kompozytorka. Ma na swoim koncie trzy albumy studyjne, dzięki którym rozkochała w sobie tysiące fanów i stanęła w szeregu topowych polskich wokalistek. Jej utwory są grane przez największe stacje radiowe oraz podbijają listy przebojów, a teledyski zdobywają miliony wyświetleń.Wszystkie dotychczas wydane albumy Darii, debiutancki "A kysz!“, "Helsinki" oraz "Wojny i noce", pokryły się platyną i przyniosły artystce łącznie 3 Fryderyki.