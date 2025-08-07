Newsy Filmy "Nieśmiertelny". Nowy Kurgan wybrany!
Filmy

"Nieśmiertelny". Nowy Kurgan wybrany!

&quot;Nieśmiertelny&quot;. Nowy Kurgan wybrany!
Wreszcie! Jak donosi portal Deadline, twórcy nowego "Nieśmiertelnego" w końcu wybrali odtwórcę roli głównego złoczyńcy!

Może być tylko jeden! "Nieśmiertelny" w przygotowaniu



Chad Stahelski przygotowuje się do realizacji nowego "Nieśmiertelnego", a obsada widowiska nabiera rumieńców. Remake ma opowiadać historię tych samych postaci, które znamy z oryginału, jednak twórcy zapowiadają, że nie będzie powtórką z rozrywki.

Nie powinno więc dziwić, że wrogiem Connora MacLeoda ponownie będzie Kurgan – nieśmiertelny, który dla zdobycia Nagrody gotów jest zabić wszystkich innych nieśmiertelnych. W oryginalne w postać wcielił się Clancy Brown. W nowej wersji zagra go gwiazda "Diuny", "The Killer's Game" i "Na zaginionych ziemiach" Dave Bautista!

Jako MacLeod w filmie pojawi się Henry Cavill, zaś Ramirezem został Russell Crowe. W obsadzie jest także Marisa Abela, które przypadła w udziale nowa postać, nieobecna w oryginalne.

03.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Dave Bautista rozchwytywany. "Nieśmiertelny" to nie jedyny nowy projekt aktora



Ale na tym nie kończą się rewelacje portalu Deadline. Otóż ujawnia on, że Dave Bautista dostał także drugą rolę. Tym razem chodzi o produkcję Amazonu "Road House 2". W tym przypadku jednak Deadline nie ujawnia, jaka rola przypadła aktorowi w udziale.

Ten projekt ostatnio przechodził trudne chwile, kiedy okazało się, że zatrudniony na stanowisko reżyser Guy Ritchie z projektem się pożegnał. Studio jednak szybko znalazło następcę. Jest nim Ilya Naishuller.

Gwiazdą "Road House 2" będzie Jake Gyllenhaal.

Zwiastun filmu "Na zaginionych ziemiach"




Highlander  (2026)

 Highlander

Nieśmiertelny  (1986)

 Nieśmiertelny

Nieśmiertelny II: Nowe życie  (1991)

 Nieśmiertelny II: Nowe życie

Nieśmiertelny III: Mag  (1994)

 Nieśmiertelny III: Mag

