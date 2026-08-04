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"God of War". Gwiazda Marvela nowym Kratosem?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dave+Bautista+kandydatem+do+roli+Kratosa+w+serialu+%22God+of+War%22.+Zast%C4%85pi+kontuzjowanego+Ryana+Hursta-167881
&quot;God of War&quot;. Gwiazda Marvela nowym Kratosem?
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, prace nad serialem "God of War" musiały zostać przerwane po tym, jak odtwórca roli Kratosa uległ poważnemu wypadkowi. Wygląda jednak na to, że Amazon znalazł już zastępstwo.

Kto zastąpi Ryana Hursta jako Kratosa?



Przypomnijmy, że pierwotnie do roli Kratosa w serialu "God of War" zatrudniony został Ryan Hurst. Aktor znany jest chociażby z serialu "The Walking Dead". Hurst zdążył nagrać część scen, a do sieci trafiło oficjalne zdjęcie z nim w roli Kratosa.

Niestety w czerwcu doszło do wypadku na planie z udziałem aktora. Hurst uległ kontuzji. Doznał poważnego zerwania mięśnia dwugłowego. Przeszedł już operację i jest w trakcie rekonwalescencji. Niestety ta potrwa nawet sześć miesięcy, a producenci tyle czasu nie chcieli czekać. Dlatego też postanowiono, że Kratosa zagra ktoś inny.

Teraz wiemy, kto jest kandydatem. Jak donoszą amerykańskie media, negocjacje w tej sprawie prowadzi Dave Bautista.

01.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris


Kratos, którego poznaliśmy w wydanej w 2005 roku grze "God of War", urodził się w starożytnej Sparcie. Wychowany w surowej kulturze walki, doszedł do władzy i w służbie ojczyzny dowodził armiami. Pewnego dnia zawarł fatalny w skutkach pakt z bogiem wojny Aresem. W jego wyniku w zamian za zwycięstwo w bitwie stracił duszę.    

Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem. 

W obsadzie serialu znaleźli się także: Teresa Palmer (Sif), Max Parker (Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Alastair Duncan (Mimir), Danny Woodburn i Jeff Gulka (bracia Brok i Sindri), a także Ed Skrein (Baldur). 

Aktor jest doskonale znany w Amazon MGM Studios, producenta serialu. Jeden ze Strażników Galaktyki ma na swoim koncie takie produkcje Amazonu jak: dwa filmy z serii "Mój przyjaciel szpieg", "Ekipa wyburzeniowa" oraz nadchodzące filmy: "Nieśmiertelny" i "Road House 2".

Zwiastun filmu "Ekipa wyburzeniowa"




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