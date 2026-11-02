Newsy Seriale Dave Bautista pokazał efekty przygotowań do roli Kratosa. Zdradził, ile waży
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Dave Bautista pokazał efekty przygotowań do roli Kratosa. Zdradził, ile waży

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dave+Bautista+pokaza%C5%82+efekty+przygotowa%C5%84+do+roli+Kratosa.+Zdradzi%C5%82%2C+ile+wa%C5%BCy-169446
Dave Bautista pokazał efekty przygotowań do roli Kratosa. Zdradził, ile waży
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Dave Bautista intensywnie przygotowuje się do roli Kratosa w serialu "God of War". Aktor po raz kolejny pochwalił się efektami treningów, ujawniając przy okazji, ile obecnie waży. 

Bautista chwali się postępami w treningach



Na opublikowanym w relacji na Instagramie nagraniu Bautista zdradził, że przybrał kolejne 9 kg i osiągnął wagę 250 funtów (około 113 kg). Oczywiście nieprzypadkowo miał na sobie koszulkę z logo "God of War".




Bautista podpisał kontrakt na rolę w sierpniu, zastępując Ryana Hursta. Pierwotnie to właśnie gwiazdor "Synów Anarchii" miał wcielić się w Kratosa, ale doznał kontuzji bicepsa podczas pracy na planie i musiał przejść operację. W związku z tym produkcja zdecydowała się na zmianę obsady. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym w Vancouver, a sceny nakręcone wcześniej z udziałem Hursta trzeba będzie zrealizować ponownie z Bautistą.

Serial Prime Video będzie adaptacją dwóch najnowszych gier z serii, skupiających się na relacji Kratosa z jego dziesięcioletnim synem Atreusem (Callum Vinson). Bohaterowie wyruszają w podróż, by rozsypać prochy Faye, żony Kratosa i matki chłopca. W trakcie wyprawy ojciec próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus pomaga mu zrozumieć, jak stać się lepszym człowiekiem.

"God of War" otrzymał od Prime Video zamówienie na dwa sezony, które mają być realizowane jeden po drugim. Bautistę zobaczymy wkrótce także w "Road House 2" oraz nowej wersji "Nieśmiertelnego".

"God of War" - zwiastun gry



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