Dave Bautista pokazał efekty przygotowań do roli Kratosa. Zdradził, ile waży

Dave Bautista intensywnie przygotowuje się do roli Kratosa w serialu "God of War". Aktor po raz kolejny pochwalił się efektami treningów, ujawniając przy okazji, ile obecnie waży.
Bautista chwali się postępami w treningach
Na opublikowanym w relacji na Instagramie nagraniu Bautista
zdradził, że przybrał kolejne 9 kg i osiągnął wagę 250 funtów (około 113 kg). Oczywiście nieprzypadkowo miał na sobie koszulkę z logo "God of War
". Bautista
podpisał kontrakt na rolę w sierpniu, zastępując Ryana Hursta
. Pierwotnie to właśnie gwiazdor "Synów Anarchii
" miał wcielić się w Kratosa
, ale doznał kontuzji bicepsa podczas pracy na planie i musiał przejść operację. W związku z tym produkcja zdecydowała się na zmianę obsady. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym w Vancouver, a sceny nakręcone wcześniej z udziałem Hursta
trzeba będzie zrealizować ponownie z Bautistą
.
Serial Prime Video będzie adaptacją dwóch najnowszych gier z serii, skupiających się na relacji Kratosa
z jego dziesięcioletnim synem Atreusem
(Callum Vinson
). Bohaterowie wyruszają w podróż, by rozsypać prochy Faye, żony Kratosa
i matki chłopca. W trakcie wyprawy ojciec próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus
pomaga mu zrozumieć, jak stać się lepszym człowiekiem.
"God of War
" otrzymał od Prime Video zamówienie na dwa sezony, które mają być realizowane jeden po drugim. Bautistę
zobaczymy wkrótce także w "Road House 2
" oraz nowej wersji "Nieśmiertelnego
".
"God of War" - zwiastun gry