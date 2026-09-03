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Dave Bautista chwali się ciałem. Idealny Kratos z "God of War"?

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Dave Bautista chwali się ciałem. Idealny Kratos z &quot;God of War&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu w sierpniu, Dave Bautista został nową gwiazdą serialu Amazonu "God of War". Aktor ostro pracuje na siłowni nad muskulaturą. I właśnie pochwalił się efektami.

Wiemy, kiedy Dave Bautista wejdzie na plan "God of War"



Przypomnijmy, że Dave Bautista wcieli się w serialu "God of War" w głównego bohatera, Kratosa. Aktor otrzymał tę rolę po tym, jak podczas prac na planie poprzedni odtwórca Kratosa, Ryan Hurst, uległ wypadkowi. Prace na planie trwały od lutego, ale na czas rehabilitacji, która potrwałaby do początku 2027 roku, musiałyby zostać wstrzymane. Producenci nie chcieli tak długo czekać, dlatego zdecydowali się na recasting.

Dave Bautista ujawnił, że pracuje nad ciałem Kratosa od trzech tygodni. Efektami pochwalił się w mediach społecznościowych. Przy okazji ujawnił również, kiedy wejdzie na plan serialu. We wpisie podał bowiem, że czekają go jeszcze dwa miesiące fizycznych przygotowań. Tak więc zdjęcia powinny zostać wznowione w listopadzie.

Wpis Bautisty znajdziecie poniżej:


O czym będzie "God of War"?



Serial ma czerpać przede wszystkim z dwóch najnowszych gier z serii, osadzonych w świecie nordyckiej mitologii. Historia koncentruje się na Kratosie i jego synu Atreusie, którzy wyruszają w podróż, aby rozsypać prochy Faye, żony Kratosa i matki chłopca. Podczas wyprawy Kratos będzie próbował nauczyć syna, jak stać się lepszym bogiem, podczas gdy Atreus ma pomóc ojcu lepiej zrozumieć ludzką naturę.

W obsadzie znaleźli się: Callum Vinson jako Atreus, Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Danny Woodburn i Jeff Gulka jako Brok i Sindri oraz Ed Skrein jako Baldur.

Za serial odpowiada Ronald D. Moore.

Zwiastun gry "God of War"




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