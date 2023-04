David Choe ("Awantura") to gwałciciel? Twórcy hitu Netfliksa wydali oświadczenie

Steven Yeun, David Choe, Ali Wong i Lee Sung Jin na premierze "Awantury"

Twórcy "Awantury" wydają oświadczenie w sprawie kontrowersji wokół Davida Choe

SERIAL KILLERS: "Awantura"

, twórca netfliksowej, oraz, czyli jej gwiazdy i producenci wykonawczy, odnieśli się do kontrowersji wokół. Zaledwie tydzień po premierze serialu świat obiegły informacje, że ekranowy Icaac Cho dopuścił się napaści seksualnej.W związku z kontrowersjami wokółwydali oświadczenie, które zostało opublikowane przez "Vanity Fair". Możemy w nim przeczytać:W 2014 rokubył odnoszącym sukcesy artystą ulicznym. Prowadził też, nieistniejący już, podcast zatytułowany DVDASA. W jednym z odcinków opisał wstrząsającą historię o zmuszeniu masażystki do seksu oralnego. Nazywał siebie "odnoszącym sukcesy gwałcicielem", przyznawał też, że jego działanie było gwałtem. Jednocześnie zaprzeczał jednak, że jest gwałcicielem. Historia ta na krótko stała się viralem. Choe tłumacyzł wówczas, że zmyślił ją w ramach "rozszerzenia swojej sztuki".Zapraszamy na odcinek programu, w którym Dorota Kostrzewa i Michał Walkiewicz rozmawiają orozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho () popada w konflikt z Amy Lau () – wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.