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David Corenswet godzien miana Supermana na premierze filmu "Supergirl"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/David+Corenswet+godzien+miana+Supermana+na+premierze+filmu+%22Supergirl%22+Milly+Alcock-167228
David Corenswet godzien miana Supermana na premierze filmu &quot;Supergirl&quot;
źródło: Getty Images
autor: David Jon
Czasami aktor idealnie wciela się w swoją postać na ekranie; czasami – wciela w życie ideały bohatera także poza nim. Ta druga, dużo rzadsza sytuacja miała miejsce na wczorajszej premierze filmu "Supergirl" i z miejsca poniosła się po internecie. Media społecznościowe od rana obiega nagranie Davida Corensweta, który staje w obronie Milly Alcock, głównej gwiazdy nadchodzącego widowiska DC.

Co wydarzyło się na premierze "Supergirl"?



Na okrążającym internet nagraniu widzimy sytuację z oficjalnej premiery filmu "Supergirl". Gdy w kadrze pojawia się David Corenswet, wcielająca się w główną bohaterkę Milly Alcock rozmawia z dwiema osobami: pamiętanymi z "Supermana" Nicholasem Houltem i Rachel Brosnahan. Niespodziewanie, stojący obok fotoreporter wychodzi z szeregu i dotyka Alcock w odsłonięte plecy. Na to nieodpowiednie zachowanie z miejsca reaguje odtwórca SupermanaCorenswet przerywa rozmowę i stanowczo zwraca uwagę mężczyźnie. Sytuację tę możecie zobaczyć na filmiku poniżej:



Krótkie nagranie z premiery filmu zobaczyło już ponad 2 miliony internautów, a komentujący w przeważającej większości chwalą godne Supermana zachowanie Corensweta. Na kilka dni przed kinową premierą "Supergirl" popularność nagrania na pewno cieszy włodarzy Warner Bros. Kosztującemu ponad 170 milionów dolarów filmowi grozi bowiem poważna porażka finansowa. Przewidywany wynik z weekendu otwarcia filmu sięga granic ok. 50 mln dolarów – dwa i pół raza mniej, niż zeszłoroczny "Superman". 

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie". Film Jamesa Gunna zapoczątkował nową erę w uniwersum DC.



Zobacz zwiastun "Supergirl"


"Supergirl" trafi na ekrany jeszcze w tym miesiącu. Film będzie eksplorował moralne wątpliwości tytułowej bohaterki na drodze do stania się obrończynią ludzkości. W tytułowej roli Milly Alcock. Zobaczcie zwiastun:






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