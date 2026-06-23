David Corenswet godzien miana Supermana na premierze filmu "Supergirl"

Czasami aktor idealnie wciela się w swoją postać na ekranie; czasami – wciela w życie ideały bohatera także poza nim. Ta druga, dużo rzadsza sytuacja miała miejsce na wczorajszej premierze filmu "Supergirl" i z miejsca poniosła się po internecie. Media społecznościowe od rana obiega nagranie Davida Corensweta, który staje w obronie Milly Alcock, głównej gwiazdy nadchodzącego widowiska DC.
Co wydarzyło się na premierze "Supergirl"?
Na okrążającym internet nagraniu widzimy sytuację z oficjalnej premiery filmu "Supergirl
". Gdy w kadrze pojawia się David Corenswet
, wcielająca się w główną bohaterkę Milly Alcock
rozmawia z dwiema osobami: pamiętanymi z "Supermana
" Nicholasem Houltem
i Rachel Brosnahan
. Niespodziewanie, stojący obok fotoreporter wychodzi z szeregu i dotyka Alcock
w odsłonięte plecy. Na to nieodpowiednie zachowanie z miejsca reaguje odtwórca Supermana
– Corenswet
przerywa rozmowę i stanowczo zwraca uwagę mężczyźnie. Sytuację tę możecie zobaczyć na filmiku poniżej:
Krótkie nagranie z premiery filmu zobaczyło już ponad 2 miliony internautów, a komentujący w przeważającej większości chwalą godne Supermana
zachowanie Corensweta
. Na kilka dni przed kinową premierą "Supergirl
" popularność nagrania na pewno cieszy włodarzy Warner Bros. Kosztującemu ponad 170 milionów dolarów filmowi grozi bowiem poważna porażka finansowa. Przewidywany wynik z weekendu otwarcia filmu sięga granic ok. 50 mln dolarów – dwa i pół raza mniej, niż zeszłoroczny "Superman
".
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
". Film Jamesa Gunna
zapoczątkował nową erę w uniwersum DC.
Zobacz zwiastun "Supergirl"
"Supergirl
" trafi na ekrany jeszcze w tym miesiącu. Film będzie eksplorował moralne wątpliwości tytułowej bohaterki na drodze do stania się obrończynią ludzkości. W tytułowej roli Milly Alcock
. Zobaczcie zwiastun: