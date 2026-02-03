David Duchovny będzie podupadłą gwiazdą oper mydlanych

Jak informuje Nexus Point News, David Duchovny i Laverne Cox wystąpią w niezależnym filmie fabularnym "Soapbox". Reżyserem produkcji będzie Andrew Jay Cohen (scenarzysta komedii "Sąsiedzi"), a scenariusz napisał Max Barbakow (reżyser "Palm Springs"). Duchovny jest także producentem filmu wraz z Barbakowem.
O czym opowie "Soapbox"?
Getty Images © Chrys Davis
Film opowiada historię starzejącej się gwiazdy oper mydlanych, w którą wciela się David Duchovny
. Bohater zaprzepaścił swoją karierę serią toksycznych zachowań. Gdy niespodziewanie otrzymuje szansę zawodowej rehabilitacji, zostaje zmuszony do współpracy z showrunnerką, graną przez Laverne Cox
. Duchovny
znany jest przede wszystkim z roli agenta Foxa Muldera
w serialu "Z Archiwum X
", a także z kreacji Hanka Moody’ego w "Californication
". Wśród jego ostatnich projektów znajduje się serial "Zły zamiar
" dla Prime Video, w którym zagrał u boku Carice van Houten
oraz film "My i wy
". Laverne Cox
najbardziej znana jest z kolei z roli Sophii Burset w "Orange Is the New Black
". Andrew Jay Cohen
jak dotąd wyreżyserował jeden film - "Dom wygranych
".
Zdjęcia do "Soapbox" mają rozpocząć się w marcu i potrwać do kwietnia.
"Sąsiedzi" - zwiastun