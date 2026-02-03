Newsy Filmy David Duchovny będzie podupadłą gwiazdą oper mydlanych
Jak informuje Nexus Point News, David Duchovny i Laverne Cox wystąpią w niezależnym filmie fabularnym "Soapbox". Reżyserem produkcji będzie Andrew Jay Cohen (scenarzysta komedii "Sąsiedzi"), a scenariusz napisał Max Barbakow (reżyser "Palm Springs").  Duchovny jest także producentem filmu wraz z Barbakowem.
   

O czym opowie "Soapbox"?



GettyImages-2245591599.jpg Getty Images © Chrys Davis

Film opowiada historię starzejącej się gwiazdy oper mydlanych, w którą wciela się David Duchovny. Bohater zaprzepaścił swoją karierę serią toksycznych zachowań. Gdy niespodziewanie otrzymuje szansę zawodowej rehabilitacji, zostaje zmuszony do współpracy z showrunnerką, graną przez Laverne Cox.   
   
Duchovny znany jest przede wszystkim z roli agenta Foxa Muldera w serialu "Z Archiwum X", a także z kreacji Hanka Moody’ego w "Californication". Wśród jego ostatnich projektów znajduje się serial "Zły zamiar" dla Prime Video, w którym zagrał u boku Carice van Houten oraz film "My i wy". Laverne Cox najbardziej znana jest z kolei z roli Sophii Burset w "Orange Is the New Black". Andrew Jay Cohen jak dotąd wyreżyserował jeden film - "Dom wygranych". 

Zdjęcia do "Soapbox" mają rozpocząć się w marcu i potrwać do kwietnia. 

"Sąsiedzi" - zwiastun



