David E. Kelley i Matt Reeves kręcą nowe "Fajerwerki próżności"

David E. Kelley, scenarzysta m.in. "Wielkich kłamstewek" i "Ally McBeal", oraz Matt Reeves, reżyser m.in. "Batmana" i "Ewolucji planety małp", łączą siły. Panowie przygotowują nową, serialową ekranizację powieści "Ognisko próżności" Toma Wolfe'a. W 1990 zekranizował ją Brian De Palma jako "Fajerwerki próżności".
Co wiemy o serialu "The Bonfire of the Vanities"?
"Ognisko próżności" ukazało się w 1987 roku. Getty Images © Stewart Cook
Książka opowiada o Nowym Jorku lat 80. z perspektywy Wall Street. Głównym bohaterem jest makler giełdowy Sherman McCoy, którego życie zaczyna się rozpadać po tym, jak potrąca mężczyznę w Bronksie.
W filmie De Palmy
z 1990 roku, który spotkał się z chłodnym odbiorem krytyków i był box-office'ową porażką, wystąpili Tom Hanks
, Kim Cattrall
, Melanie Griffith
i Bruce Willis
. David E. Kelley napisze scenariusz serialu, a Matt Reeves ma stanąć za kamerą.
Projekt powstaje dla platformy Apple TV, dla której Kelley
zrealizował m.in. "Uznanego za niewinnego
" i czekające na premierę "Margo jest spłukana
".
Oczywiście Reeves
już za chwilę będzie zajęty na planie widowiska "The Batman Part II
", więc zdjęcia do serialu raczej nie ruszą w tym roku.
Tymczasem "Margo jest spłukana
" zadebiutuje na platformie Apple TV 15 kwietnia.
"Margo jest spłukana" – zwiastun
Margo, córka byłej kelnerki z knajpy Hooter's i emerytowanego zapaśnika, niedawno porzuciła studia i marzy o karierze pisarskiej. W obliczu narodzin dziecka, rosnących rachunków i malejących możliwości ich opłacenia, musi wykazać się pomysłowością i zakłada konto w serwisie OnlyFans.