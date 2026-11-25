Okazuje się, że za sterami serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" mógł stanąć słynny hollywoodzki reżyser. David Fincher zdradził, że otrzymał propozycję objęcia funkcji showrunnera produkcji, ale nie był zainteresowany.
Fincher tłumaczy powody odmowy
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O sprawie Fincher
opowiedział w podcaście "Happy Sad Confused", prowadzonym przez Josha Horowitza. Reżyser podkreśłił, że oferta pojawiła się jeszcze przed przejęciem projektu przez Amazon. Jak przyznał, nie chciał angażować się w projekt, który postrzegał jako "przedłużenie korporacyjnych interesów". Przy okazji porównał sytuację do decyzji Jamesa Gunna
, który zajmował kierownicze stanowisko w DC Studios. Fincher
przyznał, że podziwia odwagę kolegi, ale sam nie chciałby mierzyć się z wewnętrznymi problemami tak dużej organizacji.
Reżyser mówił również o coraz trudniejszej sytuacji twórców w Hollywood. Jego zdaniem obecne zmiany w branży sprawiają, że coraz ciężej zachować indywidualny głos w kinie. Wśród przykładów wymienił sytuację Paramountu i Warner Bros. Fincher
zdradził także, że kiedyś interesował się możliwością pracy przy "Gwiezdnych wojnach
". Rozmawiał nawet z Kathleen Kennedy
o przejęciu kierownictwa Lucasfilm, zanim firma została sprzedana Disneyowi w 2012 roku.
Tymczasem już wkrótce zobaczymy nowy film Finchera
- "Dalsze perypetie Cliffa Bootha
".
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" - zwiastun