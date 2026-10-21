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David Fincher musiał skrócić scenariusz "Dalszych perypetii Cliffa Bootha". "To były właściwie dwa filmy"

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David Fincher musiał skrócić scenariusz &quot;Dalszych perypetii Cliffa Bootha&quot;. &quot;To były właściwie dwa filmy&quot;
Wkrótce zobaczymy nowy film Davida Finchera - "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", do którego scenariusz napisał Quentin Tarantino. Produkcja kontynuuje historię bohatera znanego z "Pewnego razu... w Hollywood". Fincher udzielił nowego wywiadu, w którym zdradził, że pierwotny scenariusz był znacznie obszerniejszy niż ostateczna wersja.

Fincher zdradza, ile stron miał pierwszy szkic




Żeby nadać historii odpowiedni kształt, Fincher musiał zrezygnować z około 60 stron. Twórca stwierdził: Pierwszy szkic, który przeczytałem, miał 230 stron. To były właściwie dwa filmy.

Reżyser wyjaśnił, że w scenariuszu musieli znaleźć wspólny kierunek: połączyć pomysły i zainteresowania jego, Tarantino oraz Brada Pitta, który ponownie wciela się w kaskadera Cliffa Bootha. Ostatecznie gotowy film trwa mniej więcej 2 godziny i 20 minut. 

Sam Tarantino podkreśla, że scenariusz różni się od tego, jak napisał "Pewnego razu... w Hollywood". Tam rozbudowana fabuła nie była potrzebna, bo widzowie wiedzieli, że historia prowadzi do Cielo Drive, miejsca związanego z morderstwami dokonanymi przez członków sekty Charlesa Mansona i to była siła napędowa. Tarantino zaznaczył, że "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" nie traktuje jak filmu, którego główną atrakcją jest po prostu spędzanie czasu z bohaterami. W centrum fabuły znajduje się intryga kryminalna rodem z "Jackie Brown". 

W obsadzie "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" znaleźli się także Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II i Peter Weller. Premiera filmu na Netfliksie została zaplanowana na 23 grudnia. Poniżej zwiastun filmu:

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