David Fincher musiał skrócić scenariusz "Dalszych perypetii Cliffa Bootha". "To były właściwie dwa filmy"

Wkrótce zobaczymy nowy film Davida Finchera - "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", do którego scenariusz napisał Quentin Tarantino. Produkcja kontynuuje historię bohatera znanego z "Pewnego razu... w Hollywood". Fincher udzielił nowego wywiadu, w którym zdradził, że pierwotny scenariusz był znacznie obszerniejszy niż ostateczna wersja.
Fincher zdradza, ile stron miał pierwszy szkic
Żeby nadać historii odpowiedni kształt, Fincher
musiał zrezygnować z około 60 stron. Twórca stwierdził: Pierwszy szkic, który przeczytałem, miał 230 stron. To były właściwie dwa filmy.
Reżyser wyjaśnił, że w scenariuszu musieli znaleźć wspólny kierunek: połączyć pomysły i zainteresowania jego, Tarantino
oraz Brada Pitta
, który ponownie wciela się w kaskadera Cliffa Bootha
. Ostatecznie gotowy film trwa mniej więcej 2 godziny i 20 minut.
Sam Tarantino
podkreśla, że scenariusz różni się od tego, jak napisał "Pewnego razu... w Hollywood
". Tam rozbudowana fabuła nie była potrzebna, bo widzowie wiedzieli, że historia prowadzi do Cielo Drive, miejsca związanego z morderstwami dokonanymi przez członków sekty Charlesa Mansona i to była siła napędowa. Tarantino zaznaczył, że "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" nie traktuje jak filmu, którego główną atrakcją jest po prostu spędzanie czasu z bohaterami. W centrum fabuły znajduje się intryga kryminalna rodem z "Jackie Brown".
W obsadzie "Dalszych perypetii Cliffa Bootha
" znaleźli się także Elizabeth Debicki
, Scott Caan
, Carla Gugino
, Yahya Abdul-Mateen II
i Peter Weller
. Premiera filmu na Netfliksie została zaplanowana na 23 grudnia. Poniżej zwiastun filmu: