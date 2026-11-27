Czy "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" okażą się ostatnim filmem Davida Finchera? Reżyser nie wyklucza takiego scenariusza. W rozmowie w podcaście "The Big Picture" przyznał, że jego priorytety się zmieniają, a praca na planie coraz częściej wystawia go na próbę.
Fincher odczuwa coraz większą frustrację
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Reżyser został zapytany o to, czy obawia się utraty pozycji w Hollywood. Fincher
wyjaśnił, że bardziej niż o zainteresowanie branży martwi się własną motywacją do dalszej pracy: Szczerze mówiąc, widzę możliwość, że to będzie mój ostatni film. Nie dlatego, że go znienawidziłem ani dlatego, że ludzie go nie zrozumieli… Po prostu mam 64 lata. Fincher
przyznał też, że nie ma już takiej cierpliwości jak dawniej. Zmieniło się również jego podejście do pracy z młodszymi ekipami. Reżyser coraz mocniej odczuwa przy tym frustrację związaną z samym procesem produkcji filmowej. Jego zdaniem jednym z największych problemów kina jest próba przemysłowego uporządkowania procesu twórczego. Fincher
uważa, że opowiadanie historii powinno być czymś intymnym i przebiegać na różne sposoby, a nie według zasad taśmowej produkcji. Nie przekonuje go konieczność angażowania dziesiątek osób tylko dlatego, że tak działa ustalony system.
Do tego dochodzi fizyczne zmęczenie. Reżyser przyznał, że nie chce już pracować dłużej niż dziesięć godzin dziennie, choć na planie filmu zdarzały się dwunastogodzinne dni. W tym kontekście dodatkowego znaczenia nabiera jego zainteresowanie sztuczną inteligencją. Fincher
widzi w niej możliwość usprawnienia całego procesu. Jesteśmy tu po to, żeby filmować aktorów. Wszystko, co nie polega na filmowaniu aktorów, jest czasem niezbyt dobrze wykorzystanym.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" - zwiastun