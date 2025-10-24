Newsy Filmy David Fincher mógł nakręcić "Star Wars". Dlaczego tego nie zrobił?
Filmy

David Fincher mógł nakręcić "Star Wars". Dlaczego tego nie zrobił?

The InSneider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/David+Fincher+szykowa%C5%82+widowisko+%22Star+Wars%22.+Lucasfilm+odm%C3%B3wi%C5%82o+mu+wolno%C5%9Bci+tw%C3%B3rczej-163567
David Fincher mógł nakręcić &quot;Star Wars&quot;. Dlaczego tego nie zrobił?
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Nie tylko Adam Driver i Steven Soderbergh byli bliscy zrobienia widowiska w świecie Star Wars po premierze "Skywalkera. Odrodzenie". Jeff Sneider przypomina, że swój projekt miał też David Fincher.

Zamiast filmów dla Netfliksa mógł kręcić dla Lucasfilm



David Fincher po raz pierwszy miał okazję związać się z uniwersum Star Wars, kiedy Kathleen Kennedy szukała reżysera do filmu, który ostatecznie powstał jako "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Wtedy jednak odmówił, a Lucasfilm koniec końców wybrało J.J. Abramsa.


Na tym jednak nie kończy się przygoda Finchera z tym uniwersum. Otóż reżyser miał pomysł na swój własny film, który powstałby już po premierze "Skywalkera. Odrodzenie". Lucasfilm i Kathleen Kennedy byli nim mocno zainteresowani.

Dlaczego więc projekt nie powstał? Poszło o wolność twórczą. Fincher zgodził się zrobić film w świecie Star Wars, ale postawił jeden warunek: to on będzie miał ostatnie słowo co do końcowego kształtu widowiska. Niestety studio nie było skłonne się na to zgodzić. W efekcie Fincher podziękował i zajął się innymi projektami.

O czym miał opowiadać film Finchera? Niestety na razie nikt nie chce ujawnić szczegółów projektu. Fanom pozostają więc wyłącznie niepoparte faktami spekulacje.

Zwiastun "Zabójcy", aktualnie ostatniego filmu w dorobku Finchera




