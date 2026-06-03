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David Harbour i Gaby Hoffmann u twórców "Zniknięć"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/David+Harbour+i+Gaby+Hoffmann+u+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Znikni%C4%99%C4%87%22-166916
David Harbour i Gaby Hoffmann u twórców &quot;Zniknięć&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
David Harbour i Gaby Hoffmann zagrają główne role w "Little One" – czarnej komedii będącej pełnometrażowym debiutem reżyserskim scenarzysty Alexa Kavutskiyego. Pieczę producencką nad projektem sprawują natomiast twórcy "Zniknięć" oraz "Barbarzyńców" – Zach Cregger oraz Roy Lee

"Little One" – fabuła



O filmie wiadomo na razie nie wiele, ale zarys fabuły jest taki: Bohaterami "Little One" jest rodzina, której życie zaczyna się rozpadać po nagłej zmianie zachowania dziecka. Nie ogłoszono jeszcze, kogo zagrają David Harbour i Gaby Hoffmann. Możemy się jednak spodziewać, że przypadnie im rola rodziców. 

GettyImages-2237799870.jpg Getty Images © Dia Dipasupil

Kavutskiy napisał także scenariusz filmu. 

Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu w Los Angeles.

David Harbour i Gaby Hoffmann – ostatnie role


David Harbour ma obecnie intensywny okres w karierze. Niedawno zdobył Gotham TV Award za rolę drugoplanową w serialu HBO "Chętni na seks", gdzie występował u boku Jasona Batemana i Lindy Cardellini. Jakiś czas temu zakończył też pracę nad finałowym sezonem "Stranger Things", a jeszcze w tym roku powróci jako Red Guardian w "Avengers: Doomsday" i pojawi się w "Violent Night 2". W 2027 zobaczymy go natomiast w nowym "Johnie Rambo".

Gaby Hoffmann, znana z serialu "Transrodzic" i filmu "C’mon C’mon", ostatnio wystąpiła w serialu "Eric" Netfliksa z Benedictem Cumberbatchem oraz w filmie "Springsteen: Ocal mnie od nicości" z Jeremym Allenem White'em. W kolejce czekają już kolejne projekty: "Deep Cuts" od A24 i thriller "Time Out" z Adamem Sandlerem.

"Avengers: Doomsday" – zobacz zwiastun



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