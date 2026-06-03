David Harbour i Gaby Hoffmann u twórców "Zniknięć"

David Harbour i Gaby Hoffmann zagrają główne role w "Little One" – czarnej komedii będącej pełnometrażowym debiutem reżyserskim scenarzysty Alexa Kavutskiyego. Pieczę producencką nad projektem sprawują natomiast twórcy "Zniknięć" oraz "Barbarzyńców" – Zach Cregger oraz Roy Lee.
"Little One" – fabuła
O filmie wiadomo na razie nie wiele, ale zarys fabuły jest taki: Bohaterami "Little One" jest rodzina, której życie zaczyna się rozpadać po nagłej zmianie zachowania dziecka. Nie ogłoszono jeszcze, kogo zagrają David Harbour i Gaby Hoffmann. Możemy się jednak spodziewać, że przypadnie im rola rodziców.
Kavutskiy Getty Images © Dia Dipasupil
napisał także scenariusz filmu.
Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu w Los Angeles. David Harbour
ma obecnie intensywny okres w karierze. Niedawno zdobył Gotham TV Award za rolę drugoplanową w serialu HBO "Chętni na seks
", gdzie występował u boku Jasona Batemana
i Lindy Cardellini
. Jakiś czas temu zakończył też pracę nad finałowym sezonem "Stranger Things
", a jeszcze w tym roku powróci jako Red Guardian w "Avengers: Doomsday
" i pojawi się w "Violent Night 2
". W 2027 zobaczymy go natomiast w nowym "Johnie Rambo
". Gaby Hoffmann
, znana z serialu "Transrodzic
" i filmu "C’mon C’mon
", ostatnio wystąpiła w serialu "Eric
" Netfliksa z Benedictem Cumberbatchem
oraz w filmie "Springsteen: Ocal mnie od nicości" z Jeremym Allenem White'em
. W kolejce czekają już kolejne projekty: "Deep Cuts
" od A24 i thriller "Time Out" z Adamem Sandlerem
.