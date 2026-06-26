Newsy Seriale David Harbour i Millie Bobby Brown kręcą nowy serial dla Netfliksa. Napisał go autor "Dojrzewania"
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David Harbour i Millie Bobby Brown kręcą nowy serial dla Netfliksa. Napisał go autor "Dojrzewania"

Variety / autor: /
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David Harbour i Millie Bobby Brown kręcą nowy serial dla Netfliksa. Napisał go autor &quot;Dojrzewania&quot;
źródło: Getty Images
autor: Roger Kisby
David Harbour i Millie Bobby Brown ponownie spotkają się na ekranie. Gwiazdy "Stranger Things" zagrają główne role, a także będą producentami wykonawczymi niezatytułowanego na razie serialu szpiegowskiego Netfliksa. Produkcją zajmie się studio A24.

Co wiemy o nowym serialu Brown i Harboura?



Autorem projektu jest Jack Thorne - współtwórca nagradzanego "Dojrzewania", a także najnowszej adaptacji "Władcy much". Jest on również scenarzystą filmowej serii "Enola Holmes", w której tytułową rolę gra Brown.

Bohater nowego serialu to skompromitowany agent FBI, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa, Matt Wolfe. Zostaje on ponownie wciągnięty do świata, który pozostawił za sobą, gdy jego córka Rebecca - agentka FBI zdeterminowana, by pójść w ślady ojca - znika podczas misji. Matt musi na nowo odnaleźć się w środowisku, które bardzo się zmieniło od czasu jego odejścia.

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"Stranger Things" dobiegło końca 31 grudnia ubiegłego roku. Harbour i Brown już wcześniej jednak sugerowali, że ponownie będą współpracować. W wywiadzie dla "Variety" Harbour powiedział: Mówiąc wprost, Millie i ja pracujemy nad kilkoma.... Po chwili przerwał wypowiedź, by dodać: Zobaczycie mnie i Millie jeszcze nie raz - dziesięć lat to było za mało. Łączy nas wyjątkowa więź. Kocham ją. Ona kocha mnie.

Z kolei  Brown podczas rozmowy z Joshem Horowitzem w podcaście "Happy Sad Confused" stwierdziła: Projekt z Davidem Harbourem pojawi się wcześniej, niż można było się spodziewać. I to był pomysł Davida, więc należą mu się za to słowa uznania.

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Przypomnijmy: tuż przed premierą finałowego sezonu "Stranger Things" pojawiły się pogłoski o konflikcie na planie między aktorami. Harbour skomentował je w następujący sposób: W rodzinach to normalne - czasem dochodzi do nieporozumienia, a potem znowu się jednoczycie. Problem polega na tym, że przy serialu wartym miliardy dolarów są setki ludzi, którzy chcą się wtrącać. To było po prostu zwykłe chwilowe pęknięcie i późniejsze pogodzenie się. Gdy odsunęliśmy wszystkich na bok i porozmawialiśmy ze sobą, wszystko wróciło do normy. 

Brown dodała: Z biegiem czasu nasza relacja stała się znacznie bardziej partnerska pod względem twórczym. Kiedy pracujesz z kimś przez tyle lat, możesz naprawdę wzajemnie popychać się emocjonalnie w scenach. Mimo że serial dobiegł końca, wciąż odczuwam ogromną wdzięczność.

Zwiastun finałowego sezonu "Stranger Things"



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