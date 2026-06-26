David Harbour i Millie Bobby Brown kręcą nowy serial dla Netfliksa. Napisał go autor "Dojrzewania"

David Harbour i Millie Bobby Brown ponownie spotkają się na ekranie. Gwiazdy "Stranger Things" zagrają główne role, a także będą producentami wykonawczymi niezatytułowanego na razie serialu szpiegowskiego Netfliksa. Produkcją zajmie się studio A24.
Co wiemy o nowym serialu Brown i Harboura?
Autorem projektu jest Jack Thorne
- współtwórca nagradzanego "Dojrzewania
", a także najnowszej adaptacji "Władcy much
". Jest on również scenarzystą filmowej serii "Enola Holmes
", w której tytułową rolę gra Brown
.
Bohater nowego serialu to skompromitowany agent FBI, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa, Matt Wolfe. Zostaje on ponownie wciągnięty do świata, który pozostawił za sobą, gdy jego córka Rebecca - agentka FBI zdeterminowana, by pójść w ślady ojca - znika podczas misji. Matt musi na nowo odnaleźć się w środowisku, które bardzo się zmieniło od czasu jego odejścia.
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"Stranger Things
" dobiegło końca 31 grudnia ubiegłego roku. Harbour
i Brown
już wcześniej jednak sugerowali, że ponownie będą współpracować. W wywiadzie dla "Variety" Harbour
powiedział: Mówiąc wprost, Millie i ja pracujemy nad kilkoma...
. Po chwili przerwał wypowiedź, by dodać: Zobaczycie mnie i Millie jeszcze nie raz - dziesięć lat to było za mało. Łączy nas wyjątkowa więź. Kocham ją. Ona kocha mnie.
Z kolei Brown
podczas rozmowy z Joshem Horowitzem w podcaście "Happy Sad Confused" stwierdziła: Projekt z Davidem Harbourem pojawi się wcześniej, niż można było się spodziewać. I to był pomysł Davida, więc należą mu się za to słowa uznania.
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Przypomnijmy: tuż przed premierą finałowego sezonu "Stranger Things
" pojawiły się pogłoski o konflikcie na planie między aktorami. Harbour
skomentował je w następujący sposób: W rodzinach to normalne - czasem dochodzi do nieporozumienia, a potem znowu się jednoczycie. Problem polega na tym, że przy serialu wartym miliardy dolarów są setki ludzi, którzy chcą się wtrącać. To było po prostu zwykłe chwilowe pęknięcie i późniejsze pogodzenie się. Gdy odsunęliśmy wszystkich na bok i porozmawialiśmy ze sobą, wszystko wróciło do normy. Brown
dodała: Z biegiem czasu nasza relacja stała się znacznie bardziej partnerska pod względem twórczym. Kiedy pracujesz z kimś przez tyle lat, możesz naprawdę wzajemnie popychać się emocjonalnie w scenach. Mimo że serial dobiegł końca, wciąż odczuwam ogromną wdzięczność.
Zwiastun finałowego sezonu "Stranger Things"