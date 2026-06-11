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David Harbour komentuje plotki o konflikcie z Millie Bobby Brown: "Miałem załamanie"

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David Harbour komentuje plotki o konflikcie z Millie Bobby Brown: &quot;Miałem załamanie&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
David Harbour ujawnił, że ubiegłoroczne doniesienia medialne o rzekomym konflikcie z Millie Bobby Brown doprowadziły go do kryzysu psychicznego. Gwiazdor serialu "Stranger Things" odniósł się do sprawy w rozmowie z "Variety".

Harbour przerywa milczenie




Przypomnijmy, że plotki rozpoczęły się od artykułu brytyjskiego tabloidu "Daily Mail", w którym twierdzono, że Brown przed rozpoczęciem zdjęć do finałowego sezonu serialu miała złożyć skargę dotyczącą rzekomego nękania i niewłaściwego zachowania ze strony Harboura. Aktor stanowczo zaprzeczył tym informacjom i dodał, że przez publikację tabloidu przeszedł załamanie. Zauważył też, że artykuł "Daily Mail" zbiegł się z promocją nowej płyty Lily Allen (z którą aktor pozostaje w separacji), poruszającej osobiste wątki związane z Harbourem.

Aktor przypomniał, że przez dekadę pracował z Brown na planie "Stranger Things", gdzie grali ekranowego ojca i córkę. Jak zaznaczył, przy tak długiej współpracy zdarzają się nieporozumienia i różnice zdań, ale nie oznacza to poważnego konfliktu.

Harbour, który wcześniej otwarcie mówił o chorobie afektywnej dwubiegunowej, przyznał również, że w okresach silnego stresu zdarzało mu się zachowywać w sposób, którego dziś się wstydzi. W sytuacjach skrajnego stresu może to prowadzić do nieco chaotycznych zachowań. To krępujące i mam tego świadomość.

Jednocześnie podkreślił, że nadal utrzymuje bardzo dobre relacje z Brown: Millie i ja pracujemy nad kilkoma projektami. Dziesięć lat to było za mało. Łączy nas wyjątkowa więź. Kocham ją, a ona kocha mnie.

Sama Brown również odniosła się do ich współpracy. Aktorka przyznała, że przez lata ich relacja stała się bardziej partnerska pod względem twórczym, a wspólna praca nad emocjonalnie wymagającymi scenami pozwalała im wzajemnie stawiać sobie wyzwania. Dodała, że jest wdzięczna za doświadczenia zdobyte podczas pracy nad serialem i nadal bardzo je ceni.

"Stranger Things" - zwiastun finałowego sezonu



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