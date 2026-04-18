David Harbour spotka Johna Rambo!

Po tym, jak przyjęty został "Hellboy" z jego udziałem, mogłoby się wydawać, że David Harbour będzie się trzymał z daleka projektów mających coś wspólnego z kochanymi przez widzów filmami. Jest jednak inaczej. Portal The Hollywood Reporter twierdzi, że Harbour jest w obsadzie akcyjniaka "John Rambo".
Prequel "Pierwszej krwi" nadchodzi
Przypomnijmy, że realizowany przez Millennium Media dla studia Lionsgate "John Rambo" pomyślany jest jako prequel dla filmu "Rambo: Pierwsza krew".
I jak się okazuje, David Harbour
zagra postać, która fanom cyklu jest doskonale znana i stanowi kolejny łączny nowego filmu z obrazem, który wszystko zaczął.
Otóż Harbour
wcieli się w postać majora Trautmana
. W oryginale był to dowódca i mentor Rambo i był już w stopniu pułkownika. Zagrał go Richard Crenna
. Aktor powrócił jako Trautman zarówno w "Rambo II
" jak i "Rambo III
".
Gwiazdą filmu "John Rambo
" jest Noah Centineo
, którego niedługo zobaczymy w kinach w widowisku "Street Fighter
". Za kamerą stoi reżyser "Sisu
" Jalmari Helander
. Autorami scenariusza są zaś Rory Haines
i Sohrab Noshirvani
("Mauretańczyk
").
Zdjęcia do "Johna Rambo
" kręcone były w Tajlandii. Zakończyły się w marcu.
