David Harbour spotka Johna Rambo!

The Hollywood Reporter
Po tym, jak przyjęty został "Hellboy" z jego udziałem, mogłoby się wydawać, że David Harbour będzie się trzymał z daleka projektów mających coś wspólnego z kochanymi przez widzów filmami. Jest jednak inaczej. Portal The Hollywood Reporter twierdzi, że Harbour jest w obsadzie akcyjniaka "John Rambo".

Przypomnijmy, że realizowany przez Millennium Media dla studia Lionsgate "John Rambo" pomyślany jest jako prequel dla filmu "Rambo: Pierwsza krew". I jak się okazuje, David Harbour zagra postać, która fanom cyklu jest doskonale znana i stanowi kolejny łączny nowego filmu z obrazem, który wszystko zaczął.

Otóż Harbour wcieli się w postać majora Trautmana. W oryginale był to dowódca i mentor Rambo i był już w stopniu pułkownika. Zagrał go Richard Crenna. Aktor powrócił jako Trautman zarówno w "Rambo II" jak i "Rambo III".


Gwiazdą filmu "John Rambo" jest Noah Centineo, którego niedługo zobaczymy w kinach w widowisku "Street Fighter". Za kamerą stoi reżyser "Sisu" Jalmari Helander. Autorami scenariusza są zaś Rory Haines i Sohrab Noshirvani ("Mauretańczyk").

Zdjęcia do "Johna Rambo" kręcone były w Tajlandii. Zakończyły się w marcu.

