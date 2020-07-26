Oficjalnie! "Czarna Pantera 3" nadchodzi. Znamy jego gwiazdę i datę premiery

Sobota upłynęła na Comic-Conie w San Diego pod znakiem prezentacji Marvela. Jednym z najważniejszych punktów programu było oficjalne ogłoszenie widowiska "Czarna Pantera 3".
Wszystko, co wiemy o filmie "Czarna Pantera 3" "Czarna Pantera 3"
będzie jedną z produkcji Marvel Studios, która trafi do kin w 2028 roku. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 15 grudnia 2028 roku
.
Do sieci trafił już nawet teaserowy plakat filmu:
Za reżyserię "Czarnej Pantery 3"
odpowiadać będzie twórca dwóch pierwszych części Ryan Coogler
. Widowisko będzie miało zupełnie nowego tytułowego bohatera
. To dorosły syn T'Challi
(Chadwick Boseman
) i Nakii
(Lupita Nyong'o
) - T'Challa II (znany też jako Toussaint). Zagra go David Jonsson. David Jonsson
znany jest widzom z serialu "Branża
", widowiska "Obcy: Romulus
" oraz ekranizacji Kinga
"Wielki marsz
". To właśnie rola w tym ostatnim filmie sprawiła, że Ryan Coogler
zwrócił na niego uwagę i zdecydował się, że chce go w roli syna poprzedniej Czarnej Pantery
.
Ponieważ aktor ma 32 lata, fani już spekulują, że MCU o "Avengers: Secret Wars
" czekają spore zmiany, skoro syn T'Challi
jest dużo starszy od tego, co sugeruje aktualny timeline uniwersum Marvela.
Widowisko ma być kręcone na taśmie filmowej.
Zwiastun filmu "Wielki marsz", w którym wystąpił David Jonsson i która to rola dała mu angaż do MCU