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Oficjalnie! "Czarna Pantera 3" nadchodzi. Znamy jego gwiazdę i datę premiery

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/David+Jonsson+jako+T%27Challa+II.+%22Czarna+Pantera+3%22+oficjalnie+og%C5%82oszona.+Film+Marvela+trafi+do+kin+w+2028+roku-167754
Oficjalnie! &quot;Czarna Pantera 3&quot; nadchodzi. Znamy jego gwiazdę i datę premiery
Sobota upłynęła na Comic-Conie w San Diego pod znakiem prezentacji Marvela. Jednym z najważniejszych punktów programu było oficjalne ogłoszenie widowiska "Czarna Pantera 3".

Wszystko, co wiemy o filmie "Czarna Pantera 3"



"Czarna Pantera 3" będzie jedną z produkcji Marvel Studios, która trafi do kin w 2028 roku. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 15 grudnia 2028 roku.

Do sieci trafił już nawet teaserowy plakat filmu:


Za reżyserię "Czarnej Pantery 3" odpowiadać będzie twórca dwóch pierwszych części Ryan Coogler. Widowisko będzie miało zupełnie nowego tytułowego bohatera. To dorosły syn T'Challi (Chadwick Boseman) i Nakii (Lupita Nyong'o) - T'Challa II (znany też jako Toussaint).

Zagra go David Jonsson.


David Jonsson znany jest widzom z serialu "Branża", widowiska "Obcy: Romulus" oraz ekranizacji Kinga "Wielki marsz". To właśnie rola w tym ostatnim filmie sprawiła, że Ryan Coogler zwrócił na niego uwagę i zdecydował się, że chce go w roli syna poprzedniej Czarnej Pantery.

Ponieważ aktor ma 32 lata, fani już spekulują, że MCU o "Avengers: Secret Wars" czekają spore zmiany, skoro syn T'Challi jest dużo starszy od tego, co sugeruje aktualny timeline uniwersum Marvela.

Widowisko ma być kręcone na taśmie filmowej.

Zwiastun filmu "Wielki marsz", w którym wystąpił David Jonsson i która to rola dała mu angaż do MCU




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