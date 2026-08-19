David Krumholtz wyznał, że robi sobie przerwę od aktorstwa. Przedstawił powody

David Krumholtz, aktor znany między innymi z filmu "Oppenheimer" oraz cyklu "Śnięty Mikołaj" ogłosił, że robi sobie nieokreśloną przerwę od aktorstwa. W serii wpisów w mediach społecznościowych przyznał, że jest zmęczony funkcjonowaniem w branży i stracił przekonanie do zawodowej strony aktorstwa.
David Krumholtz szczerze o sytuacji
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Aktor wyjaśnił, że od lat obawiał się podjęcia takiej decyzji, przede wszystkim ze względu na możliwość utraty finansowego bezpieczeństwa i wypadnięcia z branży. Ostatecznie wysłał jednak wiadomość, w której poinformował o swoim kroku. Krumholtz
przyznał, że po podjęciu decyzji poczuł ogromną ulgę. Jednocześnie nie ma jeszcze pewności, czym zajmie się zamiast aktorstwa ani w jaki sposób będzie zarabiał. Opisał swój stan słowami "frustracja, zmęczenie, wypalenie", dodając, że zawodowa strona aktorstwa straciła dla niego swój dawny blask. Aktor podkreślił przy tym, że czym innym jest samo aktorstwo, a czym innym funkcjonowanie jako zawodowy aktor.
Jak zaznaczył, nadal czerpie radość z samego grania, jednak przestała odpowiadać mu otoczka związana z wykonywaniem tego zawodu. Krumholtz
stwierdził również, że chce poszukać nowej, bardziej satysfakcjonującej drogi i zastanawia się, czy nie ma przed sobą innego celu.
W odpowiedzi na komentarze fanów doprecyzował, że nie zamierza całkowicie rezygnować z aktorstwa. Mówi jedynie o "kroku wstecz" i nieokreślonej przerwie. Jedną z możliwości, o której wspomniał, jest działalność związana z przemawianiem motywacyjnym do uczniów. Krumholtz
ma za sobą ponad trzy dekady pracy w filmie i telewizji. Ostatnio mogliśmy go oglądać także m.in. w serialu "Studio
" oraz w "Supergirl
".
"Oppenheimer" - zwiastun