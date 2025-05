Netflix idzie na wojnę. Jest reżyser "Gears of War"

David Leitch i gra "Gears of War"

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, negocjacje w sprawie wyreżyserowania widowiskaprowadzi. Specjalista od kina akcji ma na swoim koncie takie filmy jak: Leitch wraz z żoną mają też być producentami całości.Jeszcze w 2023 roku stanowisko scenarzysty objął, czyli autor obu części " Diuny ". Na jakim etapie jest jego tekst, tego nie wiadomo. Spaihts jest bowiem także zaangażowany w opracowanie fabuły trzeciej " Diuny ".Akcja pierwszej częścirozgrywa się na przypominającej Ziemię planecie Sera. 14 lat temu została ona zniszczona w wyniku ataków zamieszkującej podziemie rasy o nazwie Locust. Miliardy ludzi zginęły, a powierzchnia planety zamieniła się w ruinę. Jest jednak szansa na zakończenie krwawej wojny. Czteroosobowy oddział żołnierzy pod wodzą weterana Marcusa Fenixa wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest ostateczne pokonanie przerażających mieszkańców podziemnego świata. Gra zadebiutowała 7 listopada 2006 roku.Do tej pory seria doczekała się pięciu numerowanych odsłon, spin-offu " Gears of War: Judgment " zrealizowanego przez polskie studio People Can Fly, oraz taktycznej strategii " Gears Tactics ".