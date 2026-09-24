David Oyelowo jako Blomkvist, Viola Prettejohn jako Salander. Obsada nowej ekranizacji serii "Millennium" wybrana

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, brytyjski Sky wraz z należącym do Sony studiem Left Bank Pictures przygotowują się do realizacji serialu "The Girl with the Dragon Tattoo". Teraz poznaliśmy jego gwiazdy.
Wracamy do świata cyklu "Millennium"
Fani kryminału natychmiast rozpoznają tytuł. Będzie to nowa ekranizacja powieści Stiega Larssona
. W Polsce została ona wydana pod tytułem "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet"
. Stanowi ona pierwszy tom cyklu "Millennium".
Bohaterem powieści jest dziennikarz Mikael Blomkvist
. Opublikowany przez niego artykuł, oskarżający wpływowego biznesmena o korupcję, staje się powodem wszczęcia postępowania przeciwko Mikaelowi i skazania go na karę więzienia. Okryty złą sławą dziennikarz staje się też ciężarem dla czasopisma i, chcąc ratować gazetę, usuwa się w cień na pewien czas, opuszczając redakcję "Millennium".
Niespodziewanie dostaje propozycję spisania dziejów jednej z najbardziej znanych w kraju rodzin – rodu Vangerów. Jednak prawdziwym zadaniem Blomkvista, o którym wie tylko on, jego zleceniodawca Henrik Vanger i prawnik Dirch Frode, jest próba odkrycia prawdy o tajemniczym zniknięciu w 1966 roku Harriet Vanger – siostrzenicy Henrika. Przez lata, mimo wnikliwego śledztwa policji, nie udało się odkryć, co stało się z Harriet.
Mikael nie może liczyć na członków rodziny Vangerów, z których każdy zdaje się mieć coś do ukrycia, ale z pomocą przychodzi mu genialna researcherka Lisbeth Salander
. Wkrótce Blomkvist orientuje się, że jego własne życie może być w niebezpieczeństwie. W roli Mikaela Blomkvista zobaczymy Davida Oyelowo
(serial "Treasure Island
"). Partnerować będzie mu Viola Prettejohn
(serial "Amadeus
") jako Lisbeth Salander.
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Powieść Larssona
była dotąd ekranizowana dwukrotnie. Najpierw był skandynawski film "Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet"
z Michaelem Nyqvistem
i Noomi Rapace
(w wersji rozszerzonej jako serial "Millennium
"). Potem powstała hollywoodzka "Dziewczyna z tatuażem"
z Danielem Craigiem
i Rooney Marą
.
W nowej wersji więcej miejsca niż w dotychczasowych filmowych adaptacjach zostanie poświęcone członkom rodziny Vangerów. Za scenariusz odpowiadają Amanda Coe
("Nowy styl
"), Steve Lightfoot
("Spider-Noir
") i Angela LaManna
("Nawiedzony dwór w Bly
").
Zdjęcia ruszą w przyszłym miesiącu na Litwie.
Zwiastun filmu "Dziewczyna z tatuażem"