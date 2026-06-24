Nie uwierzycie, kto pisze scenariusz "Pięciu koszmarnych nocy 3"

Jak wiadomo, w przygotowaniu jest trzecia część cyklu "Pięć koszmarnych nocy". Jednak nikt dotąd nie wiedział, kto pisze scenariusz filmu. Teraz to się zmieniło i wiele osób, które skreśliło serię, może teraz zmienić zdanie.
David Robert Mitchell poprawi serię "Pięć koszmarnych nocy"
Do sieci trafiły doniesienia o tym, co powiedział Skeet Ulrich
podczas konwentu Sinister Creature Con. Otóż ujawnił on nazwisko scenarzysty. Jeśli wierzyć jego słowom, tekst przygotowuje David Robert Mitchell
.
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Fani horrorów doskonale znają to nazwisko. David Robert Mitchell
jest bowiem autorem jednego z najlepiej ocenianych horrorów XXI wieku, czyli "Coś za mną chodzi
". Udział Mitchella
w pracach nad scenariuszem do "Pięciu koszmarnych nocy 3
" może jednak przez widzów zostać przyjęty z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony osobom, które były niezadowolone z tekstów Scotta Cawthona
, angaż Mitchella
da nadzieję na ciekawszą fabułę. Jednak fani Mitchella
woleliby dostać konkretne informacje na temat zapowiadanego od lat "They Follow
", czyli sequela "Coś za mną chodzi
". Ulrich
nie podzielił się szczegółami fabuły filmu. Twierdzi, że wciąż czekają na scenariusz. Dodał jednak, że spodziewa się, że zdjęcia do "Pięciu koszmarnych nocy 3
" rozpoczną się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego.
Tymczasem David Robert Mitchell
w tym roku powraca do kin z pierwszym od ośmiu lat filmem. Będzie to opowieść o dinozaurach w gwiazdorskiej obsadzie pod tytułem "Koniec ulicy Dębowej
". Premiera zaplanowana jest na sierpień.
Zwiastun filmu "Pięć koszmarnych nocy 2"