Warner Bros.: Nadchodzi trzęsienie ziemi. Tylko "Superman" może uratować studio

Szefowie Warner Bros. Pictures na wylocie? David Zaslav ma dość kosztownych wpadek kinowych

Puck donosi, że, którymi są. Wśród kandydatów na ich następcę wymieniany jest, który aktualnie wraz z Jamesem Gunnem rządzi w DC Studios.Dlaczego Zaslav chce wymienić szefów WBP? Chodzi oczywiście o pieniądze. Mike De Luca Pam Abdy postawili na politykę dopieszczania filmowców-artystów. Zgodnie z nią czołowi reżyserzy mogli spodziewać się ogromnych budżetów. Dzięki temu mieli dalej działać we współpracy z Warnerem.Ta polityka pojawiła się po fiasku projektu Popcorn, który polegał na rezygnacji z wyłącznie kinowej dystrybucji największych filmowych hitów i prezentowaniu ich od razu na platformie HBO Max. To zraziło do wytwórni wielu filmowców. Nie pomogły też decyzje Davida Zaslava o wyrzucaniu do kosza gotowych lub prawie gotowych filmów, jakI polityka szefów studia działała. Ze studiem współpracują najwięksi z reżyserów. Problem w tym, że te. Pierwszym poważnym problemem był. Terazokazał się kolejną kosztowną box-office'ową wpadką.A przyszłość wcale nie rysuje się lepiej. Grubo ponad 100 milionów Warner wydał na nowy film Paula Thomasa Andersona , czyli reżysera, którego najbardziej kasowym obrazem pozostaje " Aż poleje się krew " z kwotą 77 mln dolarów (z czego 40 mln pochodzi z USA).Poważnym problemem będzie prawdopodobnie Maggie Gyllenhaal . Warner Bros. wydał na ten film ponad 100 milionów dolarów po tym, jak z projektu zrezygnowała platforma Netflix. Podobno. Wygląda na to, że trzeba będzie dodać wiele milionów dolarów na ratowanie projektu.Jak donosi portal Puck, w takiej sytuacjiJeśli film się sprzeda, to może to powstrzymać przecenę akcji Warner Bros. Discovery, gdyż przekona Wall Street, że studio ma markę, która może być w najbliższych latach rentowna.Wielki sukces kasowyzmniejszyłby również ciężar finansowy, jakim są dla studia inne kosztowne klapy.Trudno przewidzieć, co zdecyduje Zaslav, jeślihitem nie będzie.