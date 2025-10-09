Newsy Filmy A to się porobiło! Pierwszy teaser "Piep*zyć Mickiewicza 3"
Filmy / Wideo

A to się porobiło! Pierwszy teaser "Piep*zyć Mickiewicza 3"

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dawid+Ogrodnik+z+ekip%C4%85+wracaj%C4%85.+Pierwszy+teaser+%22Piep*zy%C4%87+Mickiewicza+3%22.+Film+w+kinach+na+Walentynki-163296
A to się porobiło! Pierwszy teaser &quot;Piep*zyć Mickiewicza 3&quot;
źródło: Materiały prasowe
autor: Sławomir Mrozek
Next Film zaprezentował pierwszy teaser trzeciej części popularnego cyklu "Piep*zyć Mickiewicza". Sprawdźcie, co czeka bohaterów.

Tak wchodzi się w dorosłość. Oto "Piep*zyć Mickiewicza 3"



Egzamin z dojrzałości – czas zacząć Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą.

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".


Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii granych przez: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego. Partnerują im: Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.

"Piep*zyć Mickiewicza 3" trafi do kin 13 lutego 2026 roku.

Zobacz teaser "Piep*zyć Mickiewicza 3"




Piep*zyć Mickiewicza 3  (2026)

 Piep*zyć Mickiewicza 3

Piep*zyć Mickiewicza  (2024)

 Piep*zyć Mickiewicza

Piep*zyć Mickiewicza 2  (2025)

 Piep*zyć Mickiewicza 2

Najnowsze Newsy

Filmy

Jonathan Majors wróci do Marvela? Co znaczy jego tajemniczy uśmiech?

Filmy

"Diuna 3": Rebecca Ferguson powróci jako Lady Jessica?

Seriale

Rob Lowe gwiazdą serialu o Secret Service

Festiwale i nagrody Filmy

Pół godziny max! American Shorts w programie American Film Festival

Filmy

Taron Egerton w komediowym thrillerze o randkowaniu

Inne Filmy

Nie żyje Ron Dean. Grał w "Ściganym" i "Mrocznym rycerzu"

1 komentarz
Seriale

Reboot "Z archiwum X". Następczyni Scully wybrana!

22 komentarze