A to się porobiło! Pierwszy teaser "Piep*zyć Mickiewicza 3"

Next Film zaprezentował pierwszy teaser trzeciej części popularnego cyklu "Piep*zyć Mickiewicza". Sprawdźcie, co czeka bohaterów.
Tak wchodzi się w dorosłość. Oto "Piep*zyć Mickiewicza 3"
Egzamin z dojrzałości – czas zacząć Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą.
Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".
Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii granych przez: Hugo Tarresa
, Wiktorię Koprowską
, Karola Rota
, Igora Pawłowskiego
, Krystiana Embradorę
, Adę Grodzką
, Olę Izydorczyk
, Artura Gwizdaka
oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego. Partnerują im: Weronika Książkiewicz
, Dawid Ogrodnik
, Aldona Jankowska
, Jarosław Gruda
i Anna Szymańczyk
. "Piep*zyć Mickiewicza 3"
trafi do kin 13 lutego 2026 roku.
Zobacz teaser "Piep*zyć Mickiewicza 3"