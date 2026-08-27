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Dawid Ogrodnik zagra Kamila Grosickiego? Powstaje film o reprezentancie Polski

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https://www.filmweb.pl/news/Dawid+Ogrodnik+zagra+Kamila+Grosickiego+Powstaje+film+o+reprezentancie+Polski-168267
Dawid Ogrodnik zagra Kamila Grosickiego? Powstaje film o reprezentancie Polski
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
Jeśli słowa dziennikarza Piotra Wołosika się potwierdzą, Kamil Grosicki doczeka się własnego filmu fabularnego. Dziennikarz powiedział w podcaście "Ofensywni", że trwają prace nad produkcją inspirowaną życiem i karierą jednego z najbardziej charakterystycznych polskich piłkarzy. Jak zapewnił – w roli głównej zobaczymy Dawida Ogrodnika, który do zagrania Grosickiego przygotowuje się już podobno od dłuższego czasu.

Przygotowania do filmu o Grosickim trwają już od jakiego czasu



Informacja pojawiła się w podcaście "Ofensywni", w którym Wołosik zdradził, że zdjęcia do filmu mogły już się rozpocząć. Ma to być film fabularny opowiadający historię zawodnika znanego przede wszystkim z występów w reprezentacji Polski.

Według dziennikarza, Ogrodnik bardzo poważnie podszedł do przygotowań. Wołosik twierdzi, że przygotowania obejmowały również bezpośredni kontakt z piłkarzem. Ogrodnik od około dwóch lat miał spędzać czas w jego towarzystwie, poznając go bliżej i zbierając informacje potrzebne do pracy nad rolą. 

Na ekranie pojawią się także inne osoby związane z polskim futbolem. Jedną z nich będzie Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak przekazał Wołosik, w tej roli obsadzono Roberta Talarczyka, aktora i obecnego dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach.

Historia Kamila Grosickiego na ekranie



Historia Grosickiego daje twórcom sporo materiału na film. Piłkarz urodził się w Szczecinie i właśnie tam, w Pogoni, rozpoczął swoją przygodę z zawodową piłką. W 2007 roku, mając zaledwie 19 lat, przeniósł się do Legii Warszawa. Wtedy jego karierę poważnie skomplikowały problemy związane z uzależnieniem od hazardu. Klub przeznaczał część jego wynagrodzenia na spłatę długów, a pod koniec listopada 2007 roku zawodnik został skierowany na kilka tygodni do specjalistycznej kliniki na Mazurach.

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Kamil Grosicki
W 2021 roku Grosicki wrócił do Pogoni Szczecin, swojego macierzystego klubu, i właśnie tam kontynuuje karierę. Jednocześnie przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników reprezentacji Polski. W narodowych barwach rozegrał 101 spotkań i zdobył 17 bramek.

Film może więc pokazać nie tylko sportowe sukcesy Grosickiego, ale również znacznie trudniejsze momenty jego życia. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły, reżysera ani daty premiery. 

Ostatnie role Dawida Ogrodnika


W ostatnich latach Dawid Ogrodnik dodał do swojej filmografii takie filmy jak "Magnezja", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Wszystkie nasze strachy", "Broad Peak", "Johnny" czy "Piep*zyć Mickiewicza" i "Piep*zyć Mickiewicza 2". Mogliśmy go też oglądać w serialach "Układ", "Rojst" i "Czarne stokrotki". Aktualnie jego filmografię zamyka zamyka komedia dla młodzieży "Piep*zyć Mickiewicza 3". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Lalkę". Wśród zbliżających się projektów z udziałem Ogrodnika znajdziemy m.in. film sci-fi "Głowa Kasandry", czyli przygotowywaną przez Daniela Markowicza adaptację powieści Marka Baranieckiego

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