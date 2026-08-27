Dawid Ogrodnik zagra Kamila Grosickiego? Powstaje film o reprezentancie Polski

Jeśli słowa dziennikarza Piotra Wołosika się potwierdzą, Kamil Grosicki doczeka się własnego filmu fabularnego. Dziennikarz powiedział w podcaście "Ofensywni", że trwają prace nad produkcją inspirowaną życiem i karierą jednego z najbardziej charakterystycznych polskich piłkarzy. Jak zapewnił – w roli głównej zobaczymy Dawida Ogrodnika, który do zagrania Grosickiego przygotowuje się już podobno od dłuższego czasu.
Przygotowania do filmu o Grosickim trwają już od jakiego czasu
Informacja pojawiła się w podcaście "Ofensywni", w którym Wołosik zdradził, że zdjęcia do filmu mogły już się rozpocząć. Ma to być film fabularny opowiadający historię zawodnika znanego przede wszystkim z występów w reprezentacji Polski.
Według dziennikarza, Ogrodnik
bardzo poważnie podszedł do przygotowań. Wołosik twierdzi, że przygotowania obejmowały również bezpośredni kontakt z piłkarzem. Ogrodnik
od około dwóch lat miał spędzać czas w jego towarzystwie, poznając go bliżej i zbierając informacje potrzebne do pracy nad rolą.
Na ekranie pojawią się także inne osoby związane z polskim futbolem. Jedną z nich będzie Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak przekazał Wołosik, w tej roli obsadzono Roberta Talarczyka
, aktora i obecnego dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach.
Historia Grosickiego
daje twórcom sporo materiału na film. Piłkarz urodził się w Szczecinie i właśnie tam, w Pogoni, rozpoczął swoją przygodę z zawodową piłką. W 2007 roku, mając zaledwie 19 lat, przeniósł się do Legii Warszawa. Wtedy jego karierę poważnie skomplikowały problemy związane z uzależnieniem od hazardu. Klub przeznaczał część jego wynagrodzenia na spłatę długów, a pod koniec listopada 2007 roku zawodnik został skierowany na kilka tygodni do specjalistycznej kliniki na Mazurach.
Getty Images © SOPA Images
Kamil Grosicki
W 2021 roku Grosicki
wrócił do Pogoni Szczecin, swojego macierzystego klubu, i właśnie tam kontynuuje karierę. Jednocześnie przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników reprezentacji Polski. W narodowych barwach rozegrał 101 spotkań i zdobył 17 bramek.
Film może więc pokazać nie tylko sportowe sukcesy Grosickiego
, ale również znacznie trudniejsze momenty jego życia. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły, reżysera ani daty premiery.
Ostatnie role Dawida Ogrodnika
W ostatnich latach Dawid Ogrodnik
dodał do swojej filmografii takie filmy jak "Magnezja
", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
", "Wszystkie nasze strachy
", "Broad Peak
", "Johnny
" czy "Piep*zyć Mickiewicza
" i "Piep*zyć Mickiewicza 2
". Mogliśmy go też oglądać w serialach "Układ
", "Rojst
" i "Czarne stokrotki
". Aktualnie jego filmografię zamyka zamyka komedia dla młodzieży "Piep*zyć Mickiewicza 3
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Lalkę
". Wśród zbliżających się projektów z udziałem Ogrodnika
znajdziemy m.in. film sci-fi "Głowa Kasandry
", czyli przygotowywaną przez Daniela Markowicza
adaptację powieści Marka Baranieckiego
.